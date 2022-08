Une star britannique commente l’entraîneur russe dans un tumulte politique

Emma Raducanu s’est associée à l’entraîneur russe Dmitry Tursunov

La star du tennis britannique Emma Raducanu, 19 ans, a discuté de sa coopération avec l’entraîneur russe Dmitry Tursunov après que les deux se soient liés cet été.

Raducanu est devenue célèbre l’année dernière lorsqu’elle a remporté la victoire à l’US Open 2021, devenant la première femme à remporter un titre en simple du Grand Chelem en tant que qualification, mais s’est séparée de l’entraîneur Torben Beltz en avril après seulement cinq mois de travail ensemble – un situation qui l’a amenée à chercher son quatrième entraîneur en l’espace d’un an seulement.

Sa recherche de cohérence d’entraînement l’a récemment conduite à Tursunov, l’ancien numéro 20 mondial qui a aidé à développer les jeux d’Elena Vesnina et d’Aryna Sabalenka.

Et tandis que Raducanu tient à souligner que son partenariat avec le natif de Moscou de 39 ans reste à l’essai, elle dit que Tursunov a déjà eu un impact positif dans son camp.

“Il a définitivement un bon sens de l’humour, et il essaie définitivement de me faire prendre les choses plus facilement.,” dit-elle.

“Je mets beaucoup d’emphase sur tout ce que je fais, et je veux le faire du mieux que je peux tout le temps.

“Tu sais, il essaie juste lentement de me déplacer vers, Si ce n’est pas parfait, ça va. Genre, si tu en tapes un, c’est bon. Juste ce genre de choses, et être plus tolérant envers ça.”

Raducanu parlait après sa victoire au premier tour à l’Open de Washington, où elle a battu Louisa Chirico en deux sets et a crédité Tursenov de l’avoir aidée à surmonter les obstacles mentaux qui ont parfois gâché ses performances.

“Ouais, ça a certainement aidé je pense dans le match d’aujourd’hui, parce que les choses n’étaient pas parfaites,», a expliqué Raducanu.

“Je ne jouais pas un tennis incroyable, mais j’acceptais et je me suis juste battu jusqu’au bout.”

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Citi Open (@citiopen)

L’adolescente a ajouté qu’elle avait l’impression de se développer dans tous les aspects et qu’elle avait appris qu’elle ne pouvait pas s’encombrer d’attentes si elle devait donner le meilleur d’elle-même sur le terrain.

“Je me sens plus sage maintenant par rapport à, comme, juste après l’US Open et le début de cette année, parce que je pense que peu importe ce que j’ai dit, j’avais probablement, vous savez, certaines attentes de moi-même qui étaient probablement un peu tordues,” dit-elle.

“Et maintenant, je l’accepte sincèrement. D’accord, ça ne va pas être assez nécessairement ou facile, mais je suis d’accord à 100% pour recommencer, pour être honnête. Comme si mon classement chute à 1000 et peu importe, alors je m’en fiche.

“Je sais qu’en tant que champion de l’US Open, je vais en quelque sorte revenir là-haut. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais, ouais, je suis juste vraiment, tu sais, en train d’accepter ça et j’ai hâte de faire le voyage que ça prendra.”

Cependant, tout le monde n’est pas aussi enthousiaste à propos du lien de Raducanu avec Tursunov – quelque chose qui est venu dans l’ombre de l’interdiction imposée par les responsables anglais du tennis à Wimbledon aux joueurs russes.

Le député britannique Chris Bryant a affirmé que la Russie utiliserait le partenariat Raducanu-Tursunov à des fins de propagande si la relation prospérait.

“Le Kremlin décrira cela comme un coup d’État de relations publiques et une indication que le Royaume-Uni ne se soucie pas vraiment de la guerre en Ukraine, donc ce sera vraiment dommage si Emma va de l’avant.“, a déclaré Bryant.

“Je l’exhorte à réfléchir à nouveau et à tout le moins à condamner la guerre barbare de Poutine. Cela choque de voir un Russe entraîner l’étoile montante numéro un britannique.”

Raducanu joue Camila Osorio au prochain tour de l’Open de Washington.