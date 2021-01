La star aborigène de l’AFL, Lewis Jetta, a été à plusieurs reprises « victime d’abus et de provocations racistes » lors d’une cérémonie du réveillon du Nouvel An à Perth.

Le speedster des West Coast Eagles était à l’hippodrome de Gloucester Park avec sa famille qui sonnait la nouvelle année lorsque d’autres fêtards ont commencé à narguer le groupe.

Une femme assise près de Jetta, de sa partenaire et de leurs deux jeunes enfants lors de la célébration axée sur la famille a déclaré que les abus s’étaient étalés sur plusieurs heures.

Elle a dit qu’à un moment donné, une personne avec une bière à la main s’est approchée de lui et lui a dit: «vous ne devriez pas être ici».

La femme a dit qu’elle était écœurée par ce dont elle avait été témoin.

« Nous étions assis à côté de Lewis Jetta et de sa famille et la façon dont ils étaient traités était honteuse. J’étais tellement gênée de me traiter d’Australienne », a déclaré la femme à WA Today.

«C’était constant. Nous y étions de 17h30 à minuit et il venait de l’avoir 24h / 24 et 7j / 7. La façon dont il pouvait se contrôler… c’était incroyable.

Le directeur général de Gloucester Park, Michael Radley, a déclaré qu’ils auraient expulsé quiconque du lieu si un quelconque comportement avait été signalé.

«Nous ne défendons aucun type d’abus ou de diffamation», a-t-il déclaré.

Jetta est entré dans l’AFL en 2010 en tant que choix de première ronde pour les Swans de Sydney avant d’être échangé à West Coast en 2015 en échange de Callum Sinclair.

Il a joué dans l’équipe primée de Sydney en 2012 et a fourni l’un des moments forts de la grande finale de 2012 lorsqu’il a couru 100 mètres avec le ballon, restant devant Cyril Rioli, tout aussi rapide.

Jetta a ensuite remporté à nouveau le drapeau avec les Eagles en 2018 après avoir marqué le but du feu vert lors de la finale de qualification contre Collingwood.

Le petit milieu de terrain a marqué 116 buts en 181 matchs au cours de sa carrière, dont le plus parmi l’équipe championne de Sydney en 2012.

Au cours de sa dernière saison avec Sydney, Jetta s’est impliqué dans la controverse entourant son compatriote autochtone Adam Goodes, qui a été hué bruyamment par des fans adverses tout au long de la dernière année de sa carrière.

Bien que la motivation des booers ait été mitigée, beaucoup ont déduit un élément raciste. Jetta a répondu à cette huée lors d’un match contre les Eagles en exécutant une danse de guerre autochtone après avoir marqué un but.

Jetta et sa petite amie Jessica Miller ont un fils de huit ans, Lewis Oliver Miller Jetta, et une fille de cinq ans, Daisy Ivy Miller Jetta.