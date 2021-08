Triple médaillée aux Jeux de Tokyo qui s’est décrite comme « si méchante », King était assise à côté de Murphy pendant qu’il faisait des remarques controversées à propos de ses rivaux, affirmant que la natation n’avait « probablement » pas été « propre » après avoir remporté la médaille d’argent du 200 m dos derrière. Le nageur russe Evgeny Rylov et battu par Kliment Kolesnikov au 100m dos.

Murphy a ensuite clarifié ces commentaires en insistant sur le fait qu’il avait répondu à une question « honnêtement » et qu’il avait l’impression qu’il y avait du dopage dans la natation. King, cependant, a été beaucoup plus pointu.

« Il y a beaucoup de gens ici qui ne devraient pas être ici », a-t-elle déclaré aux journalistes, semblant faire clairement référence à la Russie devant concourir sous un drapeau neutre sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) aux Jeux.

J’ai demandé à Ryan Murphy, qui vient de remporter l’argent au 200 dos derrière le Russe Evgeny Rylov, quelles étaient ses inquiétudes concernant le dopage de ses adversaires. « Je nage dans une course qui n’est probablement pas propre », a-t-il déclaré. Citation complète ci-dessous ⬇️ pic.twitter.com/Z264TV9vyq – Laine Higgins (@lainehiggins17) 30 juillet 2021

« Je n’ai pas couru avec quelqu’un d’un pays qui aurait dû être interdit et j’ai plutôt reçu une tape sur le poignet et rebaptisé leur drapeau national, so Personnellement, je n’ai pas été aussi affecté. Mais Ryan l’était. »

Médaillé d’argent au 200 m brasse et médaillé de bronze au 100 m brasse, King a déjà visé des athlètes russes, ciblant Yulia Efimova, qui avait terminé une interdiction de dopage de 16 mois, alors qu’elle était dans la piscine aux Jeux de 2016.

« Vous secouez le doigt, numéro un, et vous avez été arrêté pour tricherie sur la drogue », a-t-elle déclaré à Efimova dans une interview avec NBC à l’époque. « Je ne suis tout simplement pas un fan. »

King a rarement peur de se retenir. « Je suis si méchant » a-t-elle déclaré à Yahoo Sports avant le début des Jeux. « J’aime vraiment regarder les gens s’effondrer sous la pression. Je sais que c’est vraiment mauvais de ma part. Mais c’est plutôt amusant quand vous êtes dedans.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Lilly King (@_king_lil)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Lilly King (@_king_lil)

La dernière explosion du jeune homme de 24 ans survient après que le président du ROC, Stanislav Pozdnyakov, a plaisanté en disant que si les critiques « supposaient qu’en fait nos athlètes ne peuvent pas concourir sans dopage », les athlètes russes à Tokyo 2020 « ont prouvé le contraire non seulement avec des mots mais avec leurs actes et leurs résultats. »

L’ancien champion de boxe et membre de la Douma d’État russe Nikolai Valuev a qualifié le roi de « lavé de cerveau ».

« D’une manière ou d’une autre, nous lisons tous [our own] la presse nationale plus : elle lit le New York Times dans son anglais, et nous lisons nos journaux et publications », dit-il à Championat.

« Pour la plupart, les Russes ne suivent pas le New York Times ni aucune autre ressource Internet américaine.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Lilly King (@_king_lil)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Lilly King (@_king_lil)

« Comprenez que les idées d’une personne qui a subi un lavage de cerveau peuvent être appropriées. Je ne veux pas la blâmer – peut-être qu’elle est un produit du bureau des médias qui a fait un « bon » travail à un moment donné.

« Le fait que la grande majorité des athlètes russes ne se dopent pas est également un fait. petit pourcentage [who are] n’est pas beaucoup plus que le pourcentage d’athlètes étrangers qui utilisent le dopage.

« Mais la différence est que, pour des raisons de conjoncture politique, la Russie fait l’objet d’obstructions et de condamnations correspondantes dans les médias, et les sportifs dopants qui sont arrêtés par l’AMA [from] L’autre [countries] sont simplement retirés discrètement de la course et licenciés sans scandale. »