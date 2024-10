Une star « agitée » après que la cassette de « Diddy » ait été offerte aux médias

Une célébrité célèbre est horrifiée, selon des sources, après que sa prétendue cassette avec Sean « Diddy » Combs ait été proposée à la vente sur des sites médiatiques.

La nature des images serait intime. Quelques membres de son entourage ont dit La Poste, «C’est déclencheur», ajoutant: «Cela ressemble à une trahison et à une violation, et cela cause beaucoup de problèmes. Cela rappelle des souvenirs vraiment troublants et mauvais.

Le média a déclaré qu’il gardait le secret sur le nom de la star car il n’était pas clair s’il était victime d’un crime sexuel ou s’il était un adulte au moment de la diffusion des images.

Mais à part cela, le rapport a noté que les visages de Sean et de la star étaient clairs comme la lumière du jour dans la vidéo.

« C’est un véritable cauchemar », a ajouté une deuxième source. « Il a l’impression d’avoir été victime il y a des années et de l’être à nouveau. Si cette image sort, elle le suivra à vie. Ce sera sur Internet pour toujours.

En outre, l’initié a déclaré que la célébrité « essayait d’ignorer » les discussions autour de la vidéo.

« Il ne peut pas faire grand-chose s’il y a une vidéo prise à son insu et qui est diffusée d’une manière ou d’une autre », notant : « Donc tout ce qu’il peut faire, c’est prier. Il prie pour que tout cela disparaisse.