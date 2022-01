Une star africaine ridiculisée après un penalty raté bizarre (VIDEO)

L’effort discret d’Eric Bailly contre l’Egypte a écarté la Côte d’Ivoire de la compétition

Le défenseur de Manchester United et de la Côte d’Ivoire, Eric Bailly, a été rôti en ligne après avoir tenté d’obtenir un penalty bizarre sans regard qui a vidé son pays de la Coupe d’Afrique des Nations en huitièmes de finale contre l’Egypte de Mohamed Salah.

Un match nul 0-0 à Douala n’a pas permis de trouver un vainqueur après 120 minutes de temps réglementaire et de prolongation.

Au cours de ces deux heures, Bailly avait été sans faute pour tenir Salah et ses coéquipiers à distance, mais est devenu le méchant à 12 mètres lors d’une séance de tirs au but décisive.

Avec le score à égalité à 2-2, il a tenté d’imiter le style de son collègue des Red Devils Bruno Fernandes avec un saut au ballon qu’il a ensuite ébréché avec désinvolture d’une manière sans regard à la Ronaldinho.

Imperturbable, le gardien égyptien Gabaski n’a eu qu’à tendre la main et la faire basculer sur son poteau.

C’était aussi un no-look 💀💀 pic.twitter.com/6HPWqAklON — No Context Eric Bailly (@NoContextBailly) 26 janvier 2022

Eric Bailly manque délibérément un penalty contre l’Egypte, donc Salah continue de manquer les matchs de Liverpool aussi longtemps que possible pic.twitter.com/CEMfvDq9IX — GM 🐐 (@GaviMonstruo) 27 janvier 2022

Eric Bailly se sent comme Bruno Fernandes en Côte d’Ivoire……Regardez ça pic.twitter.com/aps3V5EDZV — Thérapeute de l’humeur (@mood_therapistx) 26 janvier 2022

Eric Bailly a vraiment tenté un penalty sans coup d’œil lors d’un match à élimination directe de la CAN 😅 pic.twitter.com/LeuxHJ4xV3 — Coupe des champions internationale (@IntChampionsCup) 26 janvier 2022

Bien que cela n’ait évidemment pas éliminé les Éléphants tout de suite, c’était le seul coup de pied raté qui a fini par permettre à Salah d’écarter nerveusement le vainqueur des sept fois champions pour avancer les quarts de finale 5-4.

Impitoyables comme toujours, les fans de football se sont dirigés vers Twitter pour s’acharner sur Bailly pour son moment de folie.

Eric Bailly a raté son penalty pour que l’Egypte passe, ce qui signifie que Mo Salah mettra encore plus de temps à revenir pour Liverpool. #AFCON2021 pic.twitter.com/CVxOD5rXJN – Troll Football (@TrollFootball) 26 janvier 2022

« Quelqu’un devrait dire à Eric Bailly que le penalty à la Jorginho n’est pas pour tout le monde ! » a plaisanté un utilisateur en référence au champion de l’Euro 2020 avec l’Italie.

« Eric Bailly fait les bonnes choses qui vous hypnotisent puis il va faire quelque chose de complètement idiot qui gâche tout ! » s’est plaint quelqu’un d’autre.

Eric Bailly a pris le plus grand penalty d’Eric Bailly. Mon Dieu — . (@Nigerianscamsss) 26 janvier 2022

Quel merveilleux humain Eric Bailly est – Aaron West (@oeste) 26 janvier 2022

Eric Bailly n’est pas une vraie personne 😂 pic.twitter.com/giinGwrU8G – footballverbal (@footballverbal) 26 janvier 2022

« Qu’est-ce qu’il essayait de faire ??? » il a été demandé. « Je ne l’ai jamais vu tirer un penalty auparavant. Oh mon Dieu, il voulait désespérément être un héros et ça ne s’est pas bien passé du tout, c’était horrible. »

« Une pénalité de jeton sans regard, Eric Bailly est en fait construit différent » a plaisanté une partie distincte, tout en disant qu’il avait pris « le penalty le plus élevé d’Eric Bailly ».

Les passionnés de Premier League sont passés en mode complot et ont suggéré que l’acte était un stratagème pour garder Salah de Liverpool en Afrique le plus longtemps possible.

Dans le même temps, il a été souligné que des tirs au but avaient été manqués par un trio de joueurs de United lors de grands tournois récemment, alors que Jadon Sancho et Marcus Rashford ont également gonflé leurs lignes lors de la finale de l’Euro pour l’Angleterre contre les Italiens à Wembley l’été dernier.

Des comparaisons ont également été établies avec John Mensah et son hurleur similaire lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2010 contre l’Uruguay.

John Mensah regarde le penalty d’Eric Bailly #AFCON2021 pic.twitter.com/oT36A3sBzw – Troll Football (@TrollFootball) 26 janvier 2022

Le penalty d’Eric Bailly me rappelle celui de John Mensah contre l’Uruguay en 2010 pic.twitter.com/2yQNddFg8L – Thompson (@thompsn_) 26 janvier 2022

Comme l’équipe ghanéenne de Mensah alors que l’Espagne a remporté la pièce maîtresse de la FIFA en Afrique du Sud, Bailly et ses coéquipiers ivoiriens devront désormais regarder le reste du tournoi organisé par le Cameroun à domicile ou dans les villes européennes de leurs clubs.