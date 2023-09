Une star à la retraite de la LNH et son épouse font un don de 100 000 $ à BC Cancer Kelowna

Un joueur à la retraite de la LNH et son épouse ont fait un don important à la BC Cancer Foundation de Kelowna.

Wade Redden, qui a passé 14 saisons dans la LNH, et son épouse Danica ont fait un don de 100 000 $ à la BC Cancer Foundation pour aider à la construction d’une nouvelle suite de thérapie systémique de pointe de 6,1 millions de dollars à Kelowna.

La nouvelle salle permettra au centre de fournir des traitements vitaux, y compris la chimiothérapie et l’immunothérapie, à hauteur de 40 pour cent.

« Grâce aux expériences de notre famille face au cancer, nous avons acquis une profonde appréciation pour la gentillesse et le dévouement du personnel de BC Cancer – Kelowna », explique Danica. « Le cancer est un voyage difficile, mais nous sommes vraiment reconnaissants des soins que nos proches ont reçus.

Wade a passé la majeure partie de sa carrière avec les Sénateurs d’Ottawa, où lui et sa femme étaient des partisans des soins pédiatriques et du cancer. En 2006, la mère de Wade est décédée des suites de la maladie.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la générosité et du soutien des Redden », déclare le Dr Ross Halperin, BC Cancer – directeur médical exécutif de Kelowna. « La nouvelle suite de thérapie systémique nous permettra de devenir un centre d’excellence en matière de soins axés sur le patient. Surtout, cela nous permettra également de nous lancer dans les domaines de recherche les plus avant-gardistes, notamment l’immunothérapie, que nous ne disposons pas actuellement de l’infrastructure nécessaire pour poursuivre localement à Kelowna.

Wade, Danica et leurs trois filles résident à Kelowna depuis sa retraite en 2015.

BC Cancer – Kelowna est le deuxième centre d’essais cliniques le plus achalandé en Colombie-Britannique. Une fois terminée, la nouvelle suite amènera des sentiers de phase précoce dans l’Okanagan/Intérieur, améliorant ainsi, espérons-le, les résultats pour les patients.

