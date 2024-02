Une spore fongique répandue dans les forêts du Michigan est mortelle pour certains

La dernière fois que Ron Pritchard a entendu la voix de son fils Ian, c’était juste avant Thanksgiving l’année dernière. Ensuite, son fils a été placé sous respirateur.

Ian Pritchard, 29 ans, de Boyne City, s’était présenté aux urgences de l’hôpital McLaren North Michigan à Petoskey environ une semaine plus tôt, se plaignant de douleurs abdominales basses. Les médecins pensaient qu’il avait une prostate infectée et lui ont prescrit des antibiotiques. Quelques jours plus tard, Ian était de retour aux urgences, la douleur s’est intensifiée et les pilules n’ont pas fonctionné. Les médecins ont alors découvert un abcès sur sa prostate et l’ont admis. Ensuite, ils ont trouvé bien plus.

Ian n’avait qu’environ 25 % de sa capacité pulmonaire.

“Il ne s’est jamais plaint d’essoufflement ; il ne nous a jamais fait savoir qu’il ne respirait pas correctement”, a déclaré Ron Pritchard. “Il nous a juste fait savoir qu’il était fatigué – et bien sûr, vous serez fatigué si vous ne consommez pas la bonne quantité d’oxygène.”

Une maladie mystérieuse qui peut mettre des mois à apparaître

Ian Pritchard souffrait de blastomycose, une infection fongique causée par la respiration de spores qui vivent particulièrement dans les zones humides et boisées comme le nord du Lower Michigan. Les spores aiment les zones chaudes et humides dans lesquelles elles peuvent prospérer, ce qui rend les poumons et les organes internes d’un animal – ou d’un humain – presque idéaux.

La plupart de ceux qui respirent les spores ne tombent pas malades du tout ; quelques-uns présentent des symptômes de rhume ou de grippe, puis s’améliorent rapidement. Mais rarement, en particulier chez les personnes immunodéprimées, le champignon se propage et provoque des maladies graves – attaquant les poumons, d’autres organes, les os, la peau, le cerveau ou la moelle épinière. Et les personnes infectées peuvent mettre des semaines ou des mois avant de développer des symptômes.

L’année dernière, le Michigan a connu la plus grande épidémie connue de la maladie, avec plus de 120 personnes tombées malades et une tuée lorsque le champignon est apparu dans une usine de papier tentaculaire à Escanaba. Dans l’ensemble, l’État a enregistré quatre décès dus à la blastomycose en 2023.

La blastomycose d’Ian Pritchard s’est installée dans ses poumons, qui “ressemblaient à du fromage suisse avant que tout ne soit fini”, a déclaré son père.

Le 28 novembre, Ian a été transporté par avion de Petoskey à l’hôpital Henry Ford de Détroit parce qu’il disposait d’une machine cœur-poumon plus avancée appelée ECMO. La machine agit comme le cœur et les poumons du patient, éliminant le dioxyde de carbone du sang et faisant recirculer le sang oxygéné.

Ian Pritchard a passé plus de deux mois sur l’appareil ECMO d’Henry Ford – plus de deux mois – alors que le personnel médical luttait contre la blastomycose avec de puissants médicaments antifongiques. Mais les dégâts étaient considérables. Ses poumons ne cessaient de s’effondrer et des poches d’air s’étaient développées dans sa cavité thoracique. Il est devenu septique, son sang s’est infecté. Ian Pritchard est décédé le 3 février, six jours seulement après son 30e anniversaire.

“Cela m’épate de savoir comment cela s’est produit”, a déclaré son père. “Nous ne nous y attendions pas du tout. Nous avons pensé : ‘OK, il va se faire drainer son abcès ; quand cela sera clair, il ira bien et rentrera chez nous.’

“Ian nous a dit : ‘Je veux être à la maison pour Thanksgiving parce que je ne veux pas gâcher tes vacances.’ Il a été intubé avant Thanksgiving. »

Le nombre de cas de blastomycose au Michigan est faible, mais difficile à cerner

Les États qui suivent la blastomycose ne signalent qu’un ou deux cas pour 100 000 habitants par an. Les décès dus à la maladie sont tout aussi rares, les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies ayant découvert que 1 216 décès liés à la blastomycose sont survenus aux États-Unis entre 1990 et 2010.

Mais le nombre de cas est plus élevé dans le Haut-Midwest, le nord du Wisconsin enregistrant jusqu’à 40 cas pour 100 000 habitants.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan suit les hospitalisations et les décès causés par des maladies fongiques telles que la blastomycose. Le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale de l’État du Michigan, a reconnu que les chiffres sont difficiles à cerner.

“Nous savons que la blastomycose n’est pas très courante”, a-t-elle déclaré. “Mais il est également difficile d’avoir des chiffres exacts sur le nombre de personnes atteintes de blasto, car les symptômes peuvent être similaires à ceux d’autres types d’infections respiratoires.”

Ceux qui ont tendance à souffrir de l’infection ont un système immunitaire affaibli, comme ceux qui souffrent du SIDA ou qui suivent une chimiothérapie ou des thérapies aux stéroïdes ; ou ceux qui ont subi des greffes d’organes. Les femmes enceintes semblent également plus susceptibles, selon les données.

Mais pour ceux dont le système immunitaire est plus sain, la blastomycose peut se présenter comme une autre infection respiratoire ou une pneumonie, et ils guérissent.

“Ce n’est donc pas quelque chose qui a été testé ou détecté”, a déclaré Bagdasarian.

Les données du département de la santé de l’État montrent :

En 2020, il y a eu 20 cas de blastomycose dans le Michigan – 16 confirmés et quatre probables – avec deux décès.

En 2021, 16 cas (huit confirmés, huit probables) et un décès.

En 2022, 32 cas (20 confirmés, 12 probables) et deux décès.

Mais l’année dernière, les chiffres du Michigan ont explosé, avec la plus grande épidémie de blastomycose jamais enregistrée à l’usine de papier de Billerud. Le décompte n’est pas définitif, mais plus de 120 cas ont porté le total provisoire de l’État pour 2023 à 162 cas, avec quatre décès, dont un contractuel à Billerud. Pritchard est le premier décès connu par blastomycose dans l’État en 2024.

L’épidémie de blastomycose dans l’usine de papier de Billerud « était la première du genre »

Début mars 2023, la papeterie Billerud, à Escanaba, a mis en arrêt maladie quelques ouvriers présentant des symptômes respiratoires. Le géant suédois du papier est le plus grand employeur de la péninsule supérieure, avec près de 900 travailleurs.

L’état d’un ou deux des travailleurs s’est aggravé, nécessitant une hospitalisation. Les médecins les soignaient pour une pneumonie, mais leur état ne s’améliorait pas. Ensuite, des tests supplémentaires ont montré qu’ils souffraient de blastomycose.

Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait parmi les employés, davantage de personnes présentant des symptômes respiratoires ont été testées. Finalement, environ 120 travailleurs ont été confirmés comme cas de blastomycose, et au moins 13 travailleurs ont dû être hospitalisés, certains pendant plusieurs semaines.

Après le décès de l’entrepreneur de Gladstone, les responsables de Billerud ont fermé l’usine en avril pendant trois semaines pendant que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies et d’autres enquêteurs fédéraux et étatiques effectuaient des tests. Un nettoyage en profondeur de l’usine a été effectué, avec remplacement des filtres à air du système CVC.

L’affaire était sans précédent. La blastomycose n’est pas transmissible : une personne infectée n’en infectera pas une autre.

“En général, s’il y a une exposition environnementale, nous parlons du taux d’attaque, du nombre de personnes vulnérables qui se retrouveront avec une maladie particulière”, a expliqué Bagdasarian. “C’était très inhabituel en termes de nombre de personnes, même pendant l’exposition, qui ont développé des symptômes.

“C’était quelque chose qui était une première en son genre.”

Aucun signe de spores de blastomycose n’a jamais été trouvé dans l’usine, ont déclaré les responsables de Billerud.

“Il semble très probable qu’il y ait eu du matériel hautement contaminé et qu’il y ait eu un mode de transport qui a exposé les gens à ce matériel hautement contaminé”, a déclaré Bagdasarian.

Ce cas inhabituel est toujours à l’étude par les enquêteurs du CDC et de l’Institut national de sécurité et de santé au travail.

Les infections fongiques font des ravages chez la femme Marion : « Je voulais mourir »

Courtney Cirone vivait avec des problèmes de santé chroniques, mais sa santé « a pris une tournure folle » vers 2020.

“Vous n’arrivez pas à bien respirer, vous souffrez d’une toux chronique”, a-t-elle déclaré. “Votre corps vous fait mal – je souffre de polyarthrite rhumatoïde, mais mon corps vous fait mal d’une manière totalement différente.”

Cirone a perdu plus de 100 livres en un an.

“Vous ne pouvez pas garder la nourriture, la nourriture n’a pas le même goût”, a-t-elle déclaré. “Je dois subir 14 000 $ de soins dentaires parce que vous vomissez tellement que vos dents paient des tributs.” Les visites chez le médecin et les déplacements à l’hôpital pendant des années n’ont apporté aucune solution.

“J’ai dit à mes médecins : ‘Si telle est ma qualité de vie, s’il vous plaît, laissez-moi mourir'”, a déclaré Cirone en larmes. “Je voulais mourir tous les jours.”

Les médecins de Cirone se sont concentrés sur un mystérieux champignon pulmonaire comme étant à l’origine de son état en juillet 2022. Au même moment, son chat bien-aimé est tombé malade et “est mort dans ses bras”. Son vétérinaire a conclu que le chat avait contracté la blastomycose.

“J’ai appelé mon médecin et je lui ai dit : ‘C’est blasto'”, a déclaré Cirone. “Et ils m’ont vérifié pour le blasto et c’était positif.”

Cirone s’est également avéré avoir une infection fongique par spores très similaire, connue sous le nom d’histoplasmose. Les médicaments antifongiques ont soulagé bon nombre de ses pires symptômes, mais les taches sur certains de ses organes internes causées par les champignons n’ont pas encore disparu, a-t-elle déclaré.

“Je ne suis pas claire”, a-t-elle déclaré.

Cirone est un ami de Ron Pritchard. Lorsqu’elle a appris la maladie de Ian, elle a eu le cœur brisé.

“Je savais à quel point il souffrait”, a-t-elle déclaré.

Les parents d’Ian regardent en arrière : la mort de son chien était-elle un indice ?

Avec le recul, Ian Pritchard était peut-être malade depuis plus d’un an, a déclaré son père, Ron.

“Il perdait du poids depuis un an ou plus – il était tombé à 120 livres, si c’est le cas”, a déclaré Ron Pritchard. “Et il mesurait 5-7, 5-8, il n’était pas très grand.

“Nous l’avons remarqué pendant un moment et nous disions : ‘Tu dois manger quelque chose.’ Mais il mangeait tout le temps. Il dînait et revenait quelques heures plus tard, préparait des sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée et les mangeait. Il se sentait en bonne santé.

Vers avril, Ian Pritchard a été soigné pour un abcès derrière le larynx – une condition quelque peu inhabituelle, mais plus tard, il semblait aller bien. Ce n’est que dans les semaines précédant son arrivée aux urgences avec des douleurs abdominales que Ian s’est plaint d’être tout le temps fatigué, a déclaré Ron.

“Mais il était cuisinier à la chaîne, et c’est un travail assez difficile ; il faut être sur ses gardes tout le temps”, a déclaré son père. “Et il travaillait à environ 45 minutes de chez nous. Nous pensions que c’était un travail fatiguant et un long trajet en voiture.”

Une pièce potentielle du puzzle harcèle Ron Pritchard. Son fils avait un chien, un mélange de labrador noir, qui a développé des symptômes respiratoires, une toux constante qui s’est transformée en étouffement et en nausées. Il a emmené la chienne chez le vétérinaire et on lui a dit que sa santé était trop mauvaise. Le chien a été euthanasié à l’automne 2022, moins de six mois avant le diagnostic de l’abcès du larynx de Ian.

“Nous ne faisons que spéculer – nous ne savons pas ; nous ne le saurons jamais”, a déclaré Ron. “Mais le chien était probablement le premier signe que quelque chose n’allait pas.”

