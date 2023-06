Une sous-section de la technologie devrait valoir 1 000 milliards de dollars. Mais les tabous le retiennent

Les investisseurs ignorent une énorme sous-section de la technologie parce qu’elle est considérée comme « tabou » – malgré le fait qu’elle devrait valoir 1 000 milliards de dollars d’ici 2027. Le secteur FemTech regroupe toutes les innovations destinées à résoudre les problèmes de santé subis uniquement, différemment ou de manière disproportionnée par les femmes. Il couvre tout, de la santé pendant la grossesse et la ménopause, à la maladie d’Alzheimer et au VIH. Les femmes représentent plus de 50 % de la population mondiale, ce qui signifie que le marché cible des produits axés sur leur santé est énorme. Mais seulement 3,3 % des investissements dans la santé numérique aux États-Unis ont été consacrés à la santé des femmes entre 2011 et 2020, selon le cabinet de conseil numérique Rock Health. Et favoriser l’innovation dans le domaine de la santé des femmes ne profite pas seulement aux femmes. Les recherches de Women’s Health Access Matters, une organisation à but non lucratif axée sur le financement de la recherche sur la santé des femmes, suggèrent qu’un investissement de 300 millions de dollars dans l’amélioration de la santé des femmes pourrait générer environ 13 milliards de dollars pour l’économie mondiale.

Les recherches menées par Women’s Health Access Matters suggèrent qu’un investissement de 300 millions de dollars dans l’amélioration de la santé des femmes pourrait générer environ 13 milliards de dollars. Photothèque De Agostini | De Agostini | Getty Images

« Les opportunités et le potentiel de création de valeur de l’investissement dans ce domaine sont énormes », a déclaré à CNBC Karen Taylor, directrice de recherche du Center for Health Solutions chez Deloitte. « Je pense donc que s’il y avait plus de devoirs à faire par certains de ces investisseurs, ils comprendraient pourquoi c’est un domaine qui est mûr pour la croissance et l’investissement.

« Ils n’ont tout simplement pas vraiment compris »

Tania Boler a créé Elvie, une entreprise technologique axée sur la santé des femmes, en 2013 après avoir constaté un manque de produits conçus pour les nouvelles mères. Les principaux produits d’Elvie sont les entraîneurs du plancher pelvien et les tire-lait portables. Mais tout le monde ne prenait pas sa nouvelle entreprise au sérieux. « Pour être tout à fait honnête, l’industrie technologique a pensé que c’était une blague », a déclaré Boler à CNBC. « Ils n’ont tout simplement pas vraiment compris… [and] dans un certain nombre de problèmes de santé des femmes, le problème est que parce qu’il y a un manque d’éducation, il y a un manque de demande. Du point de vue de l’investissement, la thèse n’est pas claire », a déclaré Boler. La compréhension personnelle d’un produit est souvent essentielle pour les investisseurs, mais les statistiques montrent que la plupart des décisions d’investissement sont prises par des hommes. Un rapport 2022 par European Women in VC, une collection de femmes seniors en capital-risque, a constaté que seulement 15% des commandités de capital-risque étaient des femmes. Malgré les barrières, Elvie est devenue grande. C’est maintenant l’une des plus grandes entreprises de l’espace FemTech et a un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars. Il existe des exemples de femmes qui ont couru des marathons et pratiqué une intervention chirurgicale tout en exprimant du lait à l’aide de pompes Elvie, ce qui, selon la PDG, Tania Boler, met en évidence l’impact humain de l’investissement dans la santé des femmes. « Nous sommes allés avec un message très fort d’autonomisation, mais en même temps, nous nous attaquons de front aux tabous, nous ne craignons pas cela. Et cela lance la conversation », a déclaré Boler. Le problème de ne pas comprendre la santé des femmes – et l’importance des solutions de santé spécifiques aux femmes – a des racines plus profondes. « Parce que c’est un sujet tellement tabou, c’est vraiment difficile à surmonter », a déclaré Valerie Evans, investisseur consommateur au fonds de capital-risque The Craftory. « Pas parce que [investors] Je ne veux pas savoir et non pas parce qu’ils sont délibérément ignorants, mais je pense que c’est un problème de société global qui imprègne en quelque sorte le monde de l’investissement. » Et si le nombre d’investisseurs féminins est limité, l’équilibre hommes-femmes au sein des équipes de l’entreprise peut également avoir un impact sur la difficulté d’obtenir un soutien.

« Être des féministes en colère n’a pas marché »

Plus de 70% des entreprises FemTech ont au moins une femme fondatrice, contre 20% en moyenne, selon McKinsey & Company. Mais cela signifie que les chances sont contre eux. Moins de 3 % des fonds de capital-risque sont allés à des startups dirigées par des femmes en 2020, selon les données de l’école de commerce INSEAD, tandis que les femmes entrepreneurs sont 63 % moins susceptibles d’obtenir un financement de capital-risque que les hommes. Taylor de Deloitte a déclaré que les fondatrices demandent généralement moins d’argent aux investisseurs que leurs homologues masculins, ce qui pourrait nuire à leurs perspectives dans l’espace. « De nombreuses recherches montrent que les femmes ont tendance à être beaucoup plus honnêtes et à minimiser ce qu’elles pensent être le potentiel de leur innovation », a-t-elle déclaré. « Les hommes sont réputés pour leurs grosses ventes et les investisseurs y sont habitués. »

Les économies se développeront lorsque les femmes pourront donner naissance à des contribuables et ne pas mourir dans le processus Bretagne Barreto Fondatrice et PDG de FemHealth Insights

Pour Brittany Barreto, fondatrice de la plateforme d’analyse FemTech FemHealth Insights, ces chiffres soulignent l’importance pour les startups de fournir des données précises aux investisseurs – donc si elles ne peuvent pas faire appel à l’expérience personnelle (parce que les VC sont des hommes), elles peuvent fournir des informations solides. « Il était très important que nous nous en tenions à la partie données de tout cela, car si nous ne sommes que des féministes en colère, cela n’a pas encore fonctionné. Alors je me suis dit : soyons des scientifiques et soyons des hommes d’affaires », a déclaré Barreto. Et le secteur FemTech se développe à un rythme effarant. Plus de 60% des startups FemTech ont été fondées au cours des cinq années précédant 2022, et il y a eu une augmentation de 1 000% du nombre d’entreprises dans l’espace au cours des 10 dernières années, selon la recherche FemHealth Insights.