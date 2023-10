Une source « externe » soupçonnée d’être du gaz finlandais et estonien et une liaison de télécommunication endommagée | Actualités sur les conflits

Les dommages causés aux liaisons sous-marines de gaz et de télécommunications surviennent un peu plus d’un an après le sabotage du gazoduc Nord Stream.

Les dommages causés à un gazoduc sous-marin et à un câble de télécommunications reliant la Finlande à l’Estonie semblent avoir été causés par une « activité extérieure », ont déclaré des responsables finlandais et estoniens.

Le gouvernement finlandais a signalé mardi des dommages à un gazoduc et à un câble de télécommunications avec l’Estonie à la suite d’une chute de pression inhabituelle dimanche dans le gazoduc Balticconnector, qui a entraîné sa fermeture.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le Premier ministre finlandais Petteri Orpo n’a pas qualifié les dommages causés au pipeline d’acte de sabotage, mais a déclaré qu’ils ne pouvaient pas être causés par des opérations régulières.

« Selon une évaluation préliminaire, les dommages observés ne pourraient pas être dus à une utilisation normale de la conduite ou à des fluctuations de pression. Il est probable que les dégâts soient le résultat d’une activité externe », a déclaré Orpo.

Les autorités finlandaises et estoniennes travaillent en étroite collaboration pour enquêter sur les dommages causés aux infrastructures sous-marines 🇫🇮🇪🇪. La Finlande est bien préparée, notre niveau de préparation est élevé et la situation est stable. Notre sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée. #ConnecteurBaltique – Petteri Orpo (@PetteriOrpo) 10 octobre 2023

Le Bureau national d’enquête finlandais menait une enquête sur la fuite, a indiqué Orpo.

L’opérateur de télécommunications finlandais Elisa a également confirmé mardi avoir subi une rupture d’un câble de données reliant la Finlande et l’Estonie au cours du week-end.

Interrogé par un journaliste pour savoir si le gouvernement finlandais soupçonnait une implication russe dans le dernier incident, Orpo a répondu qu’il ne voulait pas spéculer sur les auteurs potentiels avant que les autorités finlandaises n’aient terminé l’enquête.

La Première ministre estonienne Kaja Kallas a déclaré que l’Estonie et la Finlande avaient informé leurs alliés de l’OTAN et de l’Union européenne des incidents et qu’elle était en contact avec le dirigeant finlandais sur les « prochaines mesures » à prendre.

« L’Estonie et la Finlande prennent ces incidents très au sérieux et font tout leur possible pour en déterminer les circonstances », a déclaré Kallas dans un communiqué.

J’ai convoqué les ministres et les autorités compétentes pour discuter des incidents concernant #ConnecteurBaltique et un câble de communication sous-marin. Même s’il n’y a aucune menace pour notre sécurité d’approvisionnement, l’Estonie et la Finlande prennent ces incidents très au sérieux. 🔗 https://t.co/SkPNc4IAr0 – Kaja Kallas (@kajakallas) 10 octobre 2023

Le câble et le pipeline endommagés « se trouvent à des endroits très différents, même si le timing [of the incidents] est assez proche», a déclaré le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, lors d’un point de presse.

Pevkur a déclaré que les autorités estoniennes avaient reçu des photos confirmant que les dommages causés au connecteur baltique étaient « mécaniques » et « causés par l’homme ».

« Ces dommages doivent avoir été causés par une force qui n’a pas été créée par… un plongeur ou un petit robot sous-marin ; les dégâts sont plus massifs », a déclaré Pevkur, ajoutant que les sismologues avaient précédemment déclaré qu’il n’y avait pas eu d’explosion sur le site de l’incident.

Heidi Soosalu, sismologue au Service géologique estonien, a déclaré mardi à la chaîne de télévision publique estonienne ERR que ni les stations sismiques estoniennes ni finlandaises n’avaient enregistré quoi que ce soit qui ressemble à des explosions pendant la période pendant laquelle le Balticconnector a enregistré une perte de pression.

Cet incident survient un peu plus d’un an après que les gazoducs Nord Stream reliant l’Allemagne et la Russie dans la mer Baltique ont été endommagés par des explosions considérées comme un sabotage. Cette affaire n’est toujours pas résolue.

La marine estonienne a déclaré à l’agence de presse Associated Press qu’elle menait une enquête sur le gazoduc endommagé en collaboration avec l’armée finlandaise dans le golfe de Finlande.

Le pipeline BalticConnector, long de 77 km (48 miles), traverse le golfe de Finlande, depuis la ville finlandaise d’Inkoo jusqu’au port estonien de Paldiski. Le pipeline de 300 millions d’euros (318 millions de dollars), largement financé par l’UE, a démarré ses opérations commerciales début 2020.

Le BalticConnector est le seul canal d’importation de gaz vers la Finlande, hormis le GNL, depuis l’arrêt des importations russes en mai 2022, à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.

La Russie a cessé de fournir du gaz à la Finlande après avoir refusé de payer Moscou en roubles, une condition imposée aux « pays hostiles » – y compris les États membres de l’UE – afin de contourner les sanctions financières occidentales contre la banque centrale russe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle s’était entretenue avec le Premier ministre finlandais Orpo et le Premier ministre estonien Kallas au sujet des dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications.

« Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons contrer ceux qui cherchent à porter atteinte à notre sécurité et garantir que nos infrastructures critiques restent robustes et fiables face à l’évolution des menaces », a déclaré von der Leyen dans un communiqué.