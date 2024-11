Une source du palais brise le silence contre Meghan Markle

Une source du palais a enfin fait la lumière sur ce qu’elle pensait de Meghan Markle

Une source proche du palais a finalement rompu son silence sur les affirmations antérieures de Meghan selon lesquelles elle avait été « laissée aux loups » alors qu’elle était encore membre du cabinet.

Tout cela a été mis en lumière dans la biographie de l’auteur Robert Hardman et cela contredit complètement les déclarations passées de Meghan, selon Nouvelles de GB.

Il a mentionné un membre du personnel du palais dans ce livre et a déclaré : « Clive [now Sir Clive Alderton, private secretary to the King] qui a dit que si nous pouvions faire les choses correctement pour Harry, nous créerions un modèle pour les futurs fils cadets pour des générations.

Il a même imputé la faute à Meghan et a déclaré: « Nous avons détaché des gens de Clarence House, des gens très experts, pour les aider, mais la duchesse ne leur faisait pas confiance. »

Pour aggraver les choses, la même source aurait également déclaré : « Ces deux-là se sont vu offrir des ressources considérables, puis ont déclaré plus tard qu’on ne leur avait proposé aucune aide. »

« Et c’était complètement faux », ont-ils ajouté avant de se déconnecter du chat.