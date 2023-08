Une source de Chelsea s’est vantée « nous jouons la danse habituelle avec Brighton et ensuite nous récupérons le joueur »

Une source à Chelsea s’est un jour vantée d’avoir « fait une petite danse » avec Brighton avant d’atteindre leurs cibles.

Cette remarque est intervenue au milieu de la campagne de transfert de Chelsea pour signer Moises Caicedo cet été.

3 Chelsea a déboursé un record britannique de 115 millions de livres sterling pour éloigner Caicedo de Brighton Crédit : Getty

La poursuite avait dominé les débats à Stamford Bridge après avoir tenté d’acheter le joueur de 21 ans lorsque la fenêtre s’est ouverte.

Mais Brighton est resté ferme sur sa valorisation supérieure à 100 millions de livres sterling – un objectif qu’ils atteindraient et plus encore lorsque Liverpool entrerait dans la course et accélérerait les négociations.

Cependant, Chelsea a toujours cru pouvoir récupérer son homme, après avoir lourdement pillé les ressources de Brighton au cours des 12 derniers mois.

Selon L’athlétisme, une source a déclaré : « Nous savons ce qui va se passer ; nous jouons simplement la danse habituelle avec Brighton et ensuite nous récupérons le joueur.

Chelsea a signé Caicedo pour un montant record britannique de 115 millions de livres sterling, battant Liverpool au transfert.

Outre l’international équatorien, Robert Sanchez a été recruté cet été pour 25 millions de livres sterling.

L’année dernière, Marc Cucurella a été acheté pour un montant pouvant atteindre 62 millions de livres sterling alors que Manchester City était intéressé par l’arrière gauche.

Graham Potter a également été nommé manager pour remplacer Thomas Tuchel, ainsi que son équipe de personnel des coulisses du stade Amex pour un montant combiné de près de 21,5 millions de livres sterling.

3 Cucurella et Potter ont tous deux déménagé de Brighton à Chelsea Crédit : Getty

3 Chelsea a également recruté Sanchez de Brighton Crédit : Instagram @chelseafc

Ils ont également recruté Paul Winstanley en tant que directeur technique pour faire partie de l’équipe de transfert.

Cependant, c’est Winstanley qui a joué un rôle crucial pour faire bouger les choses en faveur de Caicedo.

Il était responsable à Brighton lorsque le milieu de terrain est arrivé en Premier League en provenance d’Independiente del Valle en 2021 lorsque Manchester United était intéressé.

Ce lien étroit a été noué il y a deux ans et a facilité les négociations cet été après que Liverpool ait souhaité signer Caicedo, qui a toujours préféré déménager à Stamford Bridge.

Chelsea a dépensé énormément depuis que Todd Boehly a acheté le club l’année dernière et a dépensé près d’un milliard de livres sterling rien qu’en transferts entrants.

Outre Caicedo, des frais massifs ont été déboursés pour Enzo Fernandez (105 millions de livres sterling) et Mykhailo Mudryk (jusqu’à 88,5 millions de livres sterling).

Il y a également eu plusieurs départs de grands noms sous sa direction, notamment le héros de la Ligue des champions Kai Havertz, le produit de l’académie Mason Mount et la légende du club N’Golo Kante.