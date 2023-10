Parallèlement à la vaste transformation du parc Towne à Algonquin, les sources minérales du parc seront également rénovées afin de préserver leur importance historique.

Les sources minérales se jettent dans Crystal Creek, qui passe sous la rue Main et se jette dans la rivière Fox.

L’Algonquin Garden Club et la Commission historique Algonquin ont obtenu 22 500 $ pour financer le projet de restauration des sources minérales, selon un communiqué de presse envoyé mercredi.

« Nous sommes enthousiasmés par les travaux de restauration et la construction du parc prévus pour l’année prochaine, qui rehausseront la beauté et l’importance historique du parc Towne pour nos résidents et nos visiteurs », a déclaré la présidente du village algonquin, Debby Sosine, dans le communiqué.

Le Garden Club a reçu une subvention de 10 000 $ de la National Society Daughters of the American Revolution et une subvention de 8 000 $ de la Schwemm Family Foundation. La Commission historique contribue 4 500 $ de ses propres fonds au projet.

Les sources minérales historiques d’Algonquin, photographiées le 26 octobre 2023, doivent être rénovées l’année prochaine. (Michelle Meyer)

Le village a estimé que le coût de la rénovation des sources minérales sera d’environ 100 000 $, dont les travaux de béton représenteront environ 90 000 $, a déclaré Michael Kumbera, directeur adjoint du village d’Algonquin.

« Ce sont des bénévoles communautaires qui se sont vraiment mobilisés et ont contribué de manière significative à ce projet », a-t-il déclaré. “Ce travail perdurera.”

Le village et la commission historique sont en pourparlers sur des plans de restauration depuis au moins l’année dernière. Le village vise à démarrer le projet en 2024, selon le communiqué.

La construction de Towne Park débutera également l’année prochaine. Le parc sera entièrement rénové avec une nouvelle aire de jeux, un kiosque à musique, un belvédère et des aires de pique-nique.

L’achèvement estimé des rénovations du parc Towne et des sources minérales est prévu pour 2025, a déclaré Kumbera.

Le village a terminé à environ 75 % le processus de conception et estime que le projet Towne Park coûtera environ 4 millions de dollars, a déclaré Kumbera.

Le site des sources minérales, situé sur la rive sud du ruisseau Crystal, près de la rue Jefferson, a été acquis pour la première fois par le Club des femmes algonquines en 1916, a déclaré Patricia Thompson, membre de la Commission historique algonquine.

« À l’époque, c’était déjà important pour l’histoire locale », a-t-elle déclaré. “C’était la source d’eau autour de laquelle la ville a été construite.”

À l’époque, il y avait plusieurs sources importantes pour les Amérindiens, la faune et les premiers colons non autochtones de la région, a-t-elle déclaré.

Les marches circulaires en béton et le banc d’origine datant de 1916 seront restaurés. Le village préservera également l’enveloppe de la source et réparera le terrain afin que l’eau s’écoule dans le ruisseau et ne dégradera plus les marches en béton, a déclaré Thompson.

“Le plan est de restaurer le site, pas de le modifier”, a déclaré Thompson.

Les marches en béton ont commencé à s’effondrer considérablement à partir de 2000, lorsque les pentes du terrain ont changé, a-t-elle expliqué.

“Le béton s’est un peu dégradé, mais nous avons encore suffisamment de béton pour travailler”, a déclaré Thompson.

Le club de jardinage plantera un jardin indigène pour les pollinisateurs près des sources, a déclaré Janice Slonke, membre du club de jardinage Algonquin. Le jardin abritera une variété de plantes vivaces qui fleuriront au fil des saisons.

Le Algonquin Garden Club est toujours à la recherche de nouveaux membres, a déclaré Slonke. Les membres du club de jardinage plantent et entretiennent des jardins dans tout le village, y compris au bord de la rivière et au monument commémoratif des anciens combattants du cimetière Algonquin.

« Je ne pense pas que beaucoup de gens sachent ce que nous faisons », a-t-elle déclaré. “Je pense qu’ils supposent que le village fait une grande partie de ce travail.”

Des mises à jour sur le projet Towne Park et sa construction seront publiées sur towneparkalgonquin.org.

« Nous sommes très reconnaissants envers ces organisations », a déclaré Thompson. « Nous ne pourrions vraiment pas y parvenir sans eux. »