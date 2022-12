Une souffleuse à neige volée de 1 300 $ récupérée à Hope après que des voleurs l’ont publiée sur Facebook Marketplace

Un couple a découvert que vous ne pouviez pas aller loin avec une souffleuse à neige de 1 300 $, après que la GRC de Hope les ait arrêtés mercredi (21 décembre) pour avoir volé l’article à Rona.

Les voleurs ont été arrêtés lorsqu’ils ont posté l’article sur Facebook Marketplace dans l’espoir de le transformer en argent. Un employé de Rona a vu le message et a contacté la police, qui a retrouvé les suspects dans un motel local.

Outre le vol de la souffleuse à neige, l’homme a également été arrêté sur un mandat en cours pour; fuite de la police, voies de fait contre un agent de la paix, conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, possession de biens volés et vol d’un véhicule à moteur. Il est également recherché pour plusieurs mandats en circulation hors de l’Ontario.

La souffleuse a été retournée au magasin.

“La coopération et la diligence des employés du magasin et le rapport d’un entrepreneur local ont mené à bien cette enquête”, a déclaré le sergent-chef. Dwayne Farlin dans un communiqué de presse. “Le maintien de l’ordre est un effort communautaire et nous comptons sur le public pour signaler les choses qu’il considère comme” hors de l’ordinaire “.”

La souffleuse à neige a été déclarée volée le 14 décembre, lorsque la police a reçu un rapport du Rona selon lequel un homme, portant un couvre-visage, l’a prise et s’est enfuie dans une camionnette Ford blanche. Plus tard, le 15 décembre, un entrepreneur local a informé la police que la camionnette était garée juste à l’extérieur de la ville. La police a localisé le véhicule où il a été découvert qu’il avait également été volé.

LIRE LA SUITE: Un homme meurt après avoir été retrouvé près de la voie ferrée de Hope

@KemoneMoodley

kemone.moodley@hopestandard.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

EspoirVol de la GRC