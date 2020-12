Une souche mutante de Covid-19 ravageant le Royaume-Uni a été détectée chez un « couple » de voyageurs d’outre-mer retournés en Australie, ont confirmé des responsables.

La variante, qui, selon les autorités britanniques, est 70% plus transmissible que la souche dominante, a conduit plusieurs pays européens à fermer les vols directs depuis le Royaume-Uni.

L’Italie, la Belgique et les Pays-Bas ont tous fermé la porte, d’autres pays européens devraient suivre rapidement et Londres a plongé dans un verrouillage plus strict.

Lundi, le directeur de la santé de la Nouvelle-Galles du Sud, le Dr Kerry Chant, a confirmé que l’État avait détecté la souche chez « quelques » voyageurs de retour.

Des infirmières en équipement de protection complet sur les plages du nord de Sydney, au milieu d’une épidémie massive de la semaine dernière. Cette épidémie est liée à une souche américaine plutôt qu’à la variante britannique

Cependant, le Dr Chant a souligné qu’il n’était pas responsable du cluster Avalon, et n’a pas dit s’ils avaient été dans le système de quarantaine de l’hôtel.

Quelque 83 cas ont été détectés dans le cadre de l’épidémie des plages du nord de Sydney, causée par une souche américaine du virus.

Un voyageur malade a introduit ce virus dans le pays depuis les États-Unis le 1er décembre, mais la façon dont le virus s’est propagé à partir de là reste un mystère.

Les responsables internationaux de la santé du Centre européen de contrôle des maladies ont été les premiers à signaler du jour au lendemain qu’un cas de souche mutée était survenu en Australie.

Un document d’information d’EDC a signalé que la souche avait été détectée dans un cas australien en novembre. Un responsable de l’OMS a déclaré à la BBC que l’affaire ne s’était pas propagée davantage.

La souche est particulièrement préoccupante car les autorités britanniques affirment qu’elle est plus contagieuse que les autres en circulation.

La souche mutée a 17 mutations, principalement dans sa protéine de pointe, ce qui peut lui conférer sa nature incroyablement infectieuse.

Mais rien ne prouve que le virus muté soit plus mortel.

La nouvelle souche de virus qui ravage le Royaume-Uni comporte 17 mutations. Les autorités britanniques pensent que la souche peut être transmise de personne à personne plus facilement que les souches typiques

Des Sydneysiders inquiets font la queue pour se faire tester cette semaine au milieu d’une nouvelle épidémie australienne

Lundi matin, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que l’Australie n’envisageait pas de fermer les vols en provenance du Royaume-Uni en raison du virus britannique.

«Nous avons déjà mis en place un système de quarantaine», a-t-il déclaré.

« Une des choses en Europe est qu’ils n’ont pas adopté un système similaire. »

La Nouvelle-Galles du Sud intègre la grande majorité des voyageurs de retour dans son système de quarantaine hôtelière.

Q&A: La souche mutante du coronavirus du Royaume-Uni vous rend plus malade – et le vaccin fonctionnera-t-il toujours?

Par Stephen Adams et Max Aitchison pour le Mail On Sunday

QUELLE EST LA NOUVELLE SOUCHE – ET QUELLE EST-ELLE APPELÉE?

Une souche est une version d’un virus qui porte des mutations génétiques particulières.

Cette nouvelle souche est une version de Sars-Cov-2, le coronavirus qui provoque la maladie Covid-19, ce qui la rend plus contagieuse que les autres en circulation.

Il a été nommé VUI-202012/01 qui est le code de la première « variante sous enquête » de décembre 2020.

Son nom technique est N501Y + 69 / 70del, qui fait référence à des mutations génétiques spécifiques.

COMBIEN PLUS FACILEMENT SE PEND-IL?

Sur la base de preuves préliminaires, les scientifiques du gouvernement britannique pensent qu’elle se propage jusqu’à 70% plus facilement que les autres souches.

Cela signifie qu’il augmentera le «R» ou le taux de reproduction, qui est le nombre moyen de personnes à qui une personne infectée le transmet.

QUE FONT CES NOUVELLES MUTATIONS?

Beaucoup se produisent dans ce qu’on appelle le «domaine de liaison au récepteur» de la protéine de pointe, qui aide le virus à s’accrocher aux cellules humaines et à y pénétrer.

Les mutations facilitent la liaison du virus aux récepteurs ACE2 des cellules humaines.

Les changements pourraient également aider le virus à éviter les anticorps humains qui, autrement, nous protégeraient de l’infection.

QU’EST-CE QUI A CAUSÉ CES CHANGEMENTS GÉNÉTIQUES?

Chaque fois que le virus se réplique, il est possible que des parties de celui-ci muteront en raison de ce que l’on appelle une «erreur de copie» génétique.

Toutes les mutations individuelles sont aléatoires et la plupart ne font aucune différence pratique.

Certaines conditions peuvent exercer une pression évolutive sur le virus pour qu’il change.

Un groupe de généticiens a émis l’hypothèse que l’immunité naturelle croissante de la population britannique, qui rend la propagation du virus plus difficile, aurait pu l’obliger à s’adapter.

Une autre théorie est que la mutation est survenue chez un patient qui combattait le virus pendant une longue période qui a ensuite été transmise à un autre individu.

LE VACCIN FONCTIONNERA-T-IL TOUJOURS SUR LES NOUVELLES MUTATIONS?

Les scientifiques du gouvernement britannique travaillent toujours sur l’hypothèse que «la réponse vaccinale devrait être adéquate» pour cette variante, mais un médecin de haut niveau a admis hier soir: «Nous devons rester vigilants à ce sujet».

Les scientifiques affirment que le vaccin produit des anticorps contre de nombreuses régions de la protéine de pointe, il est donc hautement improbable qu’un seul changement de la pointe – ou même un couple – rende un vaccin inutile.