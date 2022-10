Une souche dangereuse d’Ebola se propage rapidement en Ouganda – les vaccins et les traitements ne fonctionnent pas contre elle

Une épidémie d’Ebola qui a commencé en septembre se propage rapidement en Ouganda.

Jusqu’à présent, quatre travailleurs de la santé sont morts en combattant l’épidémie.

Cette souche d’Ebola n’est pas couverte par les vaccins ou traitements existants, la prévention est donc essentielle.

Au moins quatre travailleurs de la santé sont morts en Ouganda en raison d’une souche dangereuse de Ebola se propage dans certaines rubriques du pays. Les premières estimations suggèrent au moins deux douzaines personnes ont été tuées par le virus depuis le début de l’épidémie en septembre.

Ce type particulier d’Ebola, appelé virus Ebola du Soudan, est différent de celui que les vaccins existants ont été conçus pour combattre. Il y a pas de vaccins ni de traitement pour cela encore.

“C’est un autre signal d’alarme pour la communauté internationale”, a déclaré Kartik Chandran, virologue à l’Albert Einstein College of Medicine. Le journal de Wall Street. “La communauté médicale doit continuer à travailler sur des vaccins et des thérapies qui fonctionnent sur plusieurs souches, pas seulement sur une seule souche.”

(Existant les vaccins ciblent le Zaïre Ebolavirus. Il existe un vaccin de Johnson & Johnson qui pourrait fonctionner dans une certaine mesure contre la souche soudanaise – mais elle n’a pas encore été testée cliniquement à cette fin.)

Arrêtez de vous serrer la main, préviennent les autorités

Pour l’instant, les autorités sanitaires ougandaises soulignent que les gens ne devrait pas serrer la mainou traiter le virus avec remèdes maison comme le gingembre et l’ail, disant plutôt que les patients malades devraient être isolé des autres aussi vite que possible.

Ebola peut se propager facilement par le toucher ou le contact avec fluides corporels, y compris salive, sang, vomi, sperme et urine. Contrairement à COVIDEbola ne se transmet pas avant que les gens montrent symptômes, qui peuvent inclure fièvre, mal de gorge, vomissements, diarrhée et saignements ou ecchymoses inexpliqués. Mais Ebola peut survenir soudainement et les premiers symptômes peuvent facilement être confondus avec le paludisme ou d’autres maladies.

Une sage-femme et un médecin sont morts

La souche d’Ebola du Soudan est légèrement moins mortelle que le virus Ebola du Zaïre que les vaccins existants peuvent prévenir – mais elle est toujours très mortelle. Organisation mondiale de la santé les estimations suggèrent que le taux de mortalité du virus Ebola du Soudan peut varier de 41% à 100%.

Les chiffres officiels du ministère ougandais de la santé font état de neuf décès confirmés et 43 cas confirmés d’Ebola dans cette épidémie à ce jourmais il y a probablement beaucoup plus. Selon à l’OMSl’épidémie peut avoir commencé environ trois semaines avant que le premier cas ne soit remarqué, et certaines chaînes de transmission n’ont pas du tout été suivies, en particulier dans une région proche d’une mine d’or active, où les gens entrent et sortent fréquemment.

Nabisubi Margaret, un agent de santé de 58 ans est décédé mercredi “après avoir combattu la maladie pendant 17 jours”, a déclaré le Dr Jane Ruth Aceng, ministre ougandaise de la Santé. tweeté. Elle est au moins le quatrième travailleur de la santé qui est décédé au cours de l’épidémie actuelle. Les autres comprenaient une sage-femme, un assistant de santé et un médecin.