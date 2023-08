Une sortie tranquille sur le lac Shuswap devient une mission de sauvetage de rapaces

Le balbuzard pêcheur blessé est transféré dans une cage avant d’être livré au BC Wildlife Park près de Kamloops. (Photo de Nathalie Parent) Ed Parent retourne à son bateau avec le balbuzard pêcheur blessé enveloppé dans une serviette niché dans un bras le dimanche 23 juillet 2023. (Photo de Natalie Parent) Natalie et Ed Parent gardent le balbuzard pêcheur blessé enveloppé dans une serviette tout en l’emmenant à terre pour le livrer au BC Wildlife Park près de Kamloops. (Photo de Nathalie Parent)

Une récente sortie tranquille avec des amis sur le lac Shuswap est devenue une mission de sauvetage de rapaces pour Ed et Natalie Parent.

Le couple Salmon Arm et sa compagnie étaient sur le bateau ponton des parents le dimanche 23 juillet, lorsqu’ils ont vu, dans les environs de Herald Park, un pygargue à tête blanche qui semblait être coincé dans l’eau. Inquiets, ils commencèrent à se diriger vers l’oiseau. Dans les cinq minutes environ qu’il a fallu pour l’atteindre, l’aigle a réussi à s’échapper de l’eau et à prendre son envol. C’est alors qu’Ed a remarqué un autre rapace, un balbuzard pêcheur, dans le lac non loin de l’endroit où se trouvait l’aigle. Contrairement à l’aigle, le balbuzard pêcheur a lutté sans succès pour retourner dans les airs.

« Alors nous nous sommes rapprochés du bateau et au début, il a essayé de nager un peu jusqu’au bateau », a déclaré Natalie. « On pouvait dire qu’il avait fini, pauvre oiseau, et puis je suppose que le moteur ou quelque chose lui a fait peur alors il a essayé de s’éloigner à la nage. Alors nous avons reculé un peu et Ed a attrapé une nouille de piscine et une serviette et a sauté dedans et l’a attrapé.

« Nous avons dû le sauver – il se noyait », a commenté Ed. « J’ai réfléchi à ce qu’il pourrait me faire, mais vous savez, nous y avons réfléchi, nous avons enveloppé ses ailes et ses serres avec une serviette. »

Ed a pu récupérer le balbuzard pêcheur sans problème.

« Il a replié ses ailes assez facilement et ne m’a pas combattu – il voulait être secouru », a déclaré Ed. « On pouvait dire qu’il était fatigué. »

Ceux qui étaient encore sur le bateau ont aidé à ramener soigneusement l’oiseau à bord. Natalie a dit qu’au début, on pensait que le balbuzard pêcheur était juste mouillé, mais on a rapidement appris qu’il avait subi une blessure sous son aile gauche.

« Donc, ce que nous pensions, c’est que lui et l’aigle se battaient – ​​vous savez comment ils se battent parfois dans les airs – puis ils sont tous les deux tombés », a déclaré Natalie.

Voulant obtenir l’aide de l’oiseau, Natalie a contacté Barbara Gosselin de la Shuswap Paws Rescue Society, un groupe avec lequel elle a récemment commencé à faire du bénévolat, et on lui a dit « Laissez-moi travailler dessus ». Des dispositions ont été prises peu de temps après, avec une amie et collègue bénévole de Shuswap Paws Phaedra Idzan et son conjoint Ivan Idzan, rencontrant les parents et récupérant le quai de canoë de balbuzard pêcheur blessé. Les Idzans ont ensuite livré l’oiseau au BC Wildlife Park à l’est de Kamloops pour sa réhabilitation.

« Ils sont venus avec une grande cage et de meilleurs gants et oui, nous l’avons transféré et lui avons mis une belle serviette sèche et ils l’ont emmené », a déclaré Natalie. «Ils étaient vraiment très inquiets parce qu’il ne bougeait pas vraiment du tout. Phaedra a envoyé des photos – au moment où ils sont arrivés à la réserve faunique de Kamloops, (le balbuzard pêcheur) était debout.

En plus de faire du bénévolat avec Shuswap Paws, Natalie et Ed aident le groupe à but non lucratif à trouver des foyers pour les chats et les chiens sauvés par le biais de leur entreprise Salmon Arm, Ed’s World of Critters.

« Ce truc de bénévolat est génial », a déclaré Natalie. « Notre magasin, nous travaillons avec Shuswap Paws, donc les seuls chats et chiens que vous verrez dans notre magasin viennent d’eux. Je suppose que nous sauvons aussi le balbuzard pêcheur maintenant ! »

Les parents ont déclaré que le BC Wildlife Park était heureux de prendre le balbuzard pêcheur et que l’oiseau devrait se rétablir complètement.

« La dernière fois que nous avons entendu dire, ils ont dû le recoudre et ils ont fini par le mettre sous antibiotiques et ils le nourrissent à la main, ce qui est normal pour un balbuzard pêcheur », a déclaré Natalie.

Les parents ont hâte d’avoir des nouvelles du parc animalier quand il sera temps de relâcher le balbuzard pêcheur dans la nature afin qu’il puisse être là pour l’occasion.

« Nous espérons qu’ils nous appelleront, qu’ils le ramèneront ici et le relâcheront d’où il vient… », a déclaré Natalie. « Ce serait amusant, ce serait une excellente fin de l’histoire si nous pouvions tous l’emmener là-bas et le laisser libre. »

Ed a dit qu’il y avait eu des critiques à propos du sauvetage, mais il pense qu’il a fait ce qu’il fallait.

« Certaines personnes critiqueront le fait que c’est la mère nature à son meilleur et que nous avons enlevé la nourriture à l’aigle, mais je ne pense pas que nous l’ayons fait et je pense que l’aigle était lui-même en détresse et a fini par s’envoler à cause de cela…, » dit Éd. « Nous recevons des critiques à ce sujet, mais vous savez quoi, parfois mère nature doit être sauvée. »

En fait, Ed a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’il venait à la rescousse d’amis à plumes. Il y a quelques années, il a utilisé un filet pour pêcher plusieurs canetons d’un égout pluvial devant son magasin. Il emmena ensuite les canetons sur l’estran. Ed a déclaré que la mère canard les avait suivis par voie aérienne jusqu’à l’endroit où ses canetons avaient été relâchés.

