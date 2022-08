“Une sorte de petit miracle”: un acteur né à Winnipeg à la tête d’une vente aux enchères caritative pour l’Ukraine

Olena Kayinska a été contrainte de poser son pinceau fin février.

L’artiste ukrainienne était au milieu d’un projet lorsque les troupes russes ont envahi son pays, l’incitant à quitter son atelier et à rester avec sa mère.

L’idée de retourner à l’art semblait être un luxe au milieu de la mort et de la destruction, mais les événements ont également fourni de la matière pour le projet qu’elle a dû abandonner de manière inattendue il y a six mois.

Maintenant, certaines de ses pièces font partie de celles présentées dans une vente aux enchères mondiale en ligne co-organisée par un ancien Winnipegois.

“D’une manière mystique, c’est très lié à la guerre”, a déclaré Kayinska lors d’un entretien téléphonique depuis Lviv, en Ukraine. Le projet intitulé Traumatisme explore le thème du rétablissement.

Avec sa carrière dans les limbes, Kayinska savait qu’elle devait faire quelque chose qui non seulement occuperait son temps, mais lui donnerait la capacité d’aider son peuple. Elle a donc rejoint Médecins Sans Frontières en tant qu’interprète et chef de projet auprès de l’organisation humanitaire.

“Psychologiquement, il est plus facile de surmonter cette peur et cette perte de guerre lorsque vous êtes entouré de gens et que vous faites quelque chose d’utile”, a-t-elle déclaré.

Olena Kayinska est une artiste basée à Lviv et a soumis huit pièces à inclure dans la vente aux enchères mondiale d’art Fight With Art, dont cette pièce de 2020 intitulée Desert Sand Witches. (La Presse canadienne)

Un autre appel, cette fois plus conforme aux racines de Kayinska, est venu au printemps lorsque des membres de FestivALT, une organisation juive d’arts et d’activisme basée à Cracovie, ont contacté les médias sociaux pour voir si elle voulait faire partie d’une vente aux enchères d’art mondiale appelée Combattez avec l’Art.

L’acteur et dramaturge né à Winnipeg, Michael Rubenfeld, qui vit maintenant à Cracovie, en Pologne, est codirecteur de la vente aux enchères avec James Arellano, qui vient de Californie.

Rubenfeld a eu une vue rapprochée des effets effrayants de la guerre alors que de nombreuses personnes fuyant l’ouest de l’Ukraine ont traversé la frontière pour se réfugier en Pologne. Lui et sa femme ont accueilli une Ukrainienne et sa mère peu après l’invasion. Leur maison s’est rapidement remplie de garrots, de bandages et d’autres fournitures alors que la femme menait des efforts pour collecter des fournitures à distribuer à l’armée ukrainienne.

Il était clair que les effets de la guerre ne s’arrêtaient pas à la frontière et que le collectif artistique devait pivoter, a déclaré Rubenfeld.

“Il y avait tellement de nouvelles et tellement de bruit à propos de la guerre que nous voulions nous assurer qu’il y avait aussi une contribution de l’élément humain, l’élément culturel pour garder les gens enracinés dans le fait que nous avons affaire à des humains”, il a dit.

“Petit miracle” transportant l’art en temps de guerre

L’équipe a eu l’idée d’organiser une vente aux enchères d’art mondiale en ligne pour présenter et soutenir les artistes ukrainiens dont la carrière avait été interrompue, ainsi que pour soutenir financièrement les organisations caritatives aidant à soulager la guerre.

Ils ont pu trouver plus de 130 œuvres d’art originales d’environ 40 artistes à travers l’Ukraine.

Ce n’était pas une mince affaire.

L’équipe devait trouver comment faire sortir l’art d’un pays en guerre.

Ils ont construit un réseau de personnes pour aider. Leur objectif était de tout acheminer à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, où ils possédaient deux entrepôts. L’art a ensuite été transporté par camion à Cracovie. Il a fallu environ deux mois pour tout ramasser.

“C’était une sorte de petit miracle que nous ayons réussi à tout avoir ici”, a déclaré Rubenfeld. “Lorsque le dernier camion est arrivé, nous étions tellement ravis qu’il soit arrivé parce qu’on ne sait jamais avec un pays en guerre.”

La collection comprend des pièces réalisées avant et après le début de la guerre.

Les artistes se battent pour préserver leur culture et leur peuple contre le génocide, et la vente aux enchères est un moyen de montrer au monde ce qu’est l’Ukraine à travers l’art, a déclaré Rubenfeld.

“L’échange n’est pas que vous avez acheté une œuvre d’art, c’est que vous avez réellement contribué à un peuple qui essaie de préserver son pays et sa culture.”

Les œuvres reflètent la volonté des artistes

Pour Nata Levitasova, pratiquer l’art est devenu une forme de thérapie.

“L’art m’a aidé à ressentir un peu moins de douleur et maintenant il [takes] mon attention de la guerre à l’art », a-t-elle déclaré par téléphone depuis les montagnes des Carpates en Ukraine.

L’artiste, dont le style reflète le néocubisme et la simplification géométrique, a soumis 10 tableaux à la vente aux enchères. Toutes les pièces ont été créées avant l’invasion, mais elle a depuis créé une série intitulée “PAINted”, qui reflète les thèmes de la guerre.

La vente aux enchères se déroule jusqu’au 4 septembre.

De retour à Lviv, Kayinska dit que les attaques russes ont diminué. Elle a pu développer quatre pièces sur la guerre pour son projet « Trauma ». Alors que l’avenir reste incertain, elle espère un jour exposer le projet à l’international.

Les œuvres d’art qui sortent d’Ukraine montrent le véritable esprit, la force et la résistance des artistes, dit-elle.

“L’art montre des choses que nous commençons à peine à révéler en nous-mêmes.”