Une sorte de paix revient à la frontière déchirée par la guerre entre Israël et Gaza – mais la trêve n’est pas une solution durable | Nouvelles du monde

Une sorte de paix semble être revenue à la frontière agitée et déchirée par la guerre qui sépare Israël et le territoire de Gaza.

Les Égyptiens ont réussi à négocier une trêve temporaire hier alors que des militants palestiniens envoyaient de multiples tirs de roquettes à travers la frontière – et que l’armée israélienne ciblait des sites de lancement de roquettes gérés par le groupe militant du Jihad islamique.

Pourtant, une trêve n’est pas une solution dans une région où les conflits sont trop fréquents. Beaucoup craignaient que cet épisode de violence n’entraîne la cinquième guerre à grande échelle à Gaza depuis que le groupe militant Hamas a pris le contrôle de l’administration locale en 2007.

Le fait qu’elle ait été évitée repose peut-être sur les dirigeants du Hamas qui, semble-t-il, ont décidé de ne pas faire cause commune avec le Jihad islamique. Mais la situation est instable et une autre frappe entraînant la mort de civils pourrait changer le calcul des deux côtés.

Nous avons vu les gaz d’échappement de plusieurs fusées marquer leur position dans le ciel. C’est un spectacle suivi de près par le cri et le boom du système de défense aérienne d’Israël, nommé Iron Dome. Les Forces de défense israéliennes (FDI) sont satisfaites de son efficacité, affirmant que 97 % des roquettes du Jihad islamique visant des cibles urbaines ont été détruites.

Néanmoins, les Israéliens se précipitent vers les abris lorsqu’ils entendent les alarmes – ce qu’ils ont fait à maintes reprises ces derniers jours. À un point de contrôle, nous les avons rejoints à l’intérieur d’un grand tube en béton. Les résidents locaux nous ont dit qu’ils venaient toutes les 10 minutes environ.

En Israël, aucune victime n’a été enregistrée. Mais de l’autre côté de la frontière, les responsables de la santé affirment que 44 civils ont été tués et 300 autres blessés. Les habitants d’une colonie appelée Jabaliya nous ont dit que sept enfants âgés de 5 à 17 ans avaient été tués dans une grande explosion.

Tsahal a contredit cette affirmation – diffusant une vidéo qui, selon eux, prouvait que l’explosion avait été causée par un missile errant lancé par les militants. Mais peu de Gazaouis acceptent cette explication, et l’un d’entre eux nous a dit que la force de l’explosion était trop importante pour une fusée produite localement.

Les Israéliens disent avoir atteint leurs objectifs, tuant deux hauts commandants du Jihad islamique. Les funérailles du commandant Khalid Mansour ont été suivies par des milliers de personnes en deuil, dont beaucoup ont juré de se venger.

Cet accès de violence ne change rien sur le terrain à Gaza. Le taux de chômage est époustouflant et il y a peu d’électricité ou d’eau potable. Ses habitants vivent sous blocus et le font depuis 2007.

Le chef du Jihad islamique, Ziyad al Nakhala, avait peu d’espoir pour un cessez-le-feu à long terme.

“Si les occupants ne respectent pas ce qui a été convenu, nous considérerons l’accord comme nul et non avenu et nous reprendrons les combats sans hésitation.”