Une sonde trouve la cause potentielle de l’accident d’hydravion de Puget Sound qui a tué 10 personnes – Kelowna Capital News

DOSSIER – Un bateau de la Garde côtière américaine et Kitsap, Washington, un bateau du shérif du comté fouillent la zone, le lundi 5 septembre 2022, près de Freeland, Washington, sur l’île de Whidbey au nord de Seattle où un hydravion affrété s’est écrasé la veille, tuant 10 personnes. Plus tard ce mois-ci, les équipages commenceront à essayer de récupérer l’épave. rews plus tard ce mois-ci commencera à essayer de récupérer l’épave d’un hydravion qui s’est écrasé à Puget Sound au large de Whidbey Island dans l’État de Washington. Le National Transportation Board a déclaré le vendredi 16 septembre 2022 qu’il travaillera avec la Marine pour récupérer l’épave du DHC-3 Turbine Otter. (AP Photo/Stephen Brashear, Fichier)

L’agence fédérale enquêtant sur l’écrasement d’un hydravion en septembre dans les eaux juste au sud de la frontière de la Colombie-Britannique a déclaré lundi que ses experts avaient identifié une cause potentielle de l’accident mortel et demandé que des avions similaires soient cloués au sol jusqu’à ce qu’ils soient inspectés.

“Nous craignons qu’un autre avion ne s’écrase à la suite de quelque chose de similaire”, a déclaré Jennifer Homendy, présidente du National Transportation Safety Board, qui enquête sur l’accident du 4 septembre qui a tué 10 personnes. “En ce moment, l’accent doit être mis sur [on] ce qui pourrait contribuer à une nouvelle tragédie à l’avenir.

Cependant, le NTSB ne peut pas ordonner l’échouement des turbopropulseurs de Havilland Canada DHC-3 Otter. Cette autorité appartient à la Federal Aviation Administration, qui n’a pas encore émis de directive.

Lorsque les enquêteurs ont examiné l’épave de l’avion écrasé, ils ont découvert qu’un composant critique qui déplace la queue horizontale de l’avion s’était détaché. Lors d’un examen en laboratoire la semaine dernière, le NTSB a déterminé que la pièce s’était détachée avant l’impact.

Son échec pourrait entraîner une perte de contrôle et envoyer un avion en piqué du nez, ce que des dizaines de témoins ont rapporté avoir vu.

Les détails de la mise à jour du NTSB suggèrent fortement une éventuelle surveillance de la maintenance.

David Gudgel, directeur de l’exploitation de l’opérateur local Kenmore Air, a déclaré que sa société avait été informée de la vulnérabilité la semaine dernière et avait immédiatement immobilisé sa flotte de 10 Otters. Toutes les inspections ont ensuite été rapidement achevées sans interruption de service, a-t-il déclaré.

Homendy a déclaré que l’agence avait publié sa mise à jour de l’enquête pour faire passer le mot à toutes les entreprises pilotant l’Otter pour “s’assurer qu’elles sont inspectées immédiatement avant d’utiliser à nouveau ces avions”.

Le DHC-3 Otter qui s’est écrasé était exploité par Friday Harbor Seaplanes, basé à Renton. Cet avion est un cheval de bataille vieillissant du système de transport aérien de Puget Sound qui transporte régulièrement des touristes et des navetteurs vers les îles San Juan et le Canada.

Il a été construit pour la première fois dans les années 1950 et un total de 466 ont été produits jusqu’en 1967. Aujourd’hui, seuls 65 Otters volent encore aux États-Unis et 160 dans le monde.

Le NTSB travaille avec Viking Air du Canada, qui a pris le contrôle des exigences de maintenance et de certification de l’Otter, sur un bulletin de service qui sera envoyé à tous les exploitants de l’avion avec des instructions d’inspection détaillées.

Doug Brazy, l’enquêteur du NTSB chargé de l’accident de Whidbey, a déclaré qu’il s’attend à ce que cette lettre soit envoyée “dans le courant de la semaine” et qu’elle contiendra probablement un libellé urgent recommandant que les inspections soient terminées avant un nouveau vol.

Dans un communiqué, la FAA a déclaré que l’agence est en communication étroite avec Transports Canada, qui a certifié l’Otter, et Viking Air.

“La FAA prendra les mesures appropriées en fonction du bulletin de service du fabricant et de toute action associée des autorités canadiennes”, indique le communiqué.

Kenmore Air, avec tous ses Otters ayant déjà passé l’inspection, proposait lundi après-midi des billets pour une visite panoramique des îles San Juan à bord d’un Otter depuis sa base du lac Washington.

Un composant critique se détache

Le composant découvert par les enquêteurs du NTSB est un actionneur qui fait pivoter la queue horizontale – également appelée stabilisateur – pour contrôler le tangage de l’avion.

Un câble du cockpit s’enroule autour du canon de l’actionneur, assurant la liaison mécanique entre le stabilisateur et le pilote.

Ce composant se séparant “pendant le vol entraînerait un stabilisateur horizontal flottant, lui permettant de tourner de manière incontrôlable … autour de sa charnière, entraînant une éventuelle perte de contrôle de l’avion”, indique la mise à jour du NTSB.

L’hydravion s’est écrasé sur Puget Sound, juste à côté de l’île de Whidbey, environ une demi-heure après le début d’un vol de Friday Harbor à Renton. Le pilote et les neuf passagers ont été tués.

Les enquêteurs ont déclaré que lorsque l’épave a été récupérée, la partie supérieure de l’actionneur a été retrouvée toujours attachée au stabilisateur horizontal à côté de celui-ci, mais déconnectée; la partie inférieure était “attachée à son support dans le fuselage”.

Ils ont dit que la séparation s’est produite lorsqu’un écrou de serrage qui aurait dû être fixé en place par un anneau de verrouillage à fil circulaire a été dévissé et tourné.

Homendy du NTSB a déclaré que la séparation de l’actionneur ne s’est presque certainement pas produite à la suite de l’impact. Si tel était le cas, les filetages de l’écrou de serrage et à l’intérieur du corps de l’actionneur auraient été dénudés, a-t-elle déclaré.

Le fait que les filets étaient intacts suggère plutôt qu’il s’est séparé parce que l’écrou de serrage et la bague de blocage n’étaient pas solidement fixés.

Le NTSB a déclaré que bien que l’anneau de verrouillage n’ait pas été retrouvé dans l’épave, ils ont constaté que trois des cinq trous percés dans l’écrou de serrage pour accepter l’anneau de verrouillage étaient endommagés « de sorte qu’ils ne permettraient pas l’insertion complète de l’anneau de verrouillage. ”

“Cela suggère qu’il est possible qu’un anneau de verrouillage soit partiellement installé … pas complètement assis dans un trou de l’écrou de serrage”, a déclaré le NTSB. “En outre, il peut être difficile de déterminer visuellement si la bague de verrouillage est complètement engagée dans le trou de l’écrou de serrage” en fonction des conditions telles que l’éclairage, l’angle de vue et la présence de saleté ou de graisse.

Homendy a déclaré qu’une possibilité est que l’écrou de serrage “n’ait pas été vissé du tout”. Ou, dit-elle, il aurait également pu être partiellement vissé mais pas entièrement sécurisé avec l’anneau de verrouillage.

La révision la plus récente de l’actionneur du stabilisateur horizontal de l’avion a été achevée le 21 avril. Homendy a déclaré que lors de cet événement de maintenance majeur, les mécaniciens auraient démonté l’ensemble de l’actionneur et l’auraient remonté.

“Pour le moment, le NTSB ne sait pas si l’anneau de verrouillage a été installé avant que l’avion n’ait touché l’eau ou pourquoi l’anneau de verrouillage n’était pas présent lors de l’examen de l’avion”, indique la mise à jour.

Brazy, l’enquêteur responsable, a déclaré qu’il n’avait pas encore vu les dossiers de maintenance pour cette tâche spécifique.

Il a déclaré que la priorité du NTSB est de faire connaître rapidement cette vulnérabilité et après cela, l’agence passera au peigne fin les dossiers de maintenance pour découvrir ce qui s’est passé.

Homendy a déclaré que l’agence n’avait pas officiellement déterminé la cause probable de l’accident et examinait toujours d’autres composants de l’avion, les dossiers de maintenance et la météorologie. Initialement, le NTSB a estimé que l’enquête complète pourrait prendre jusqu’à deux ans.

En coordination avec Transports Canada, le NTSB a demandé à Viking de rédiger des instructions pour que tous les opérateurs de DHC-3 inspectent l’actionneur afin de s’assurer que la bague de verrouillage est en place et correctement engagée pour empêcher le dévissage de l’écrou de serrage.

Les témoins qui ont vu le nez de l’avion plonger dans Mutiny Bay ont aidé les responsables à identifier le site de l’accident. Pourtant, il a fallu plus d’une semaine et trois types de sonar pour localiser ce qui restait de l’avion en raison de sa profondeur et du courant du chenal où l’avion a heurté l’eau avant de se fracturer sous la surface.

Les équipages utilisant des navires et des grues télécommandés ont récupéré la majorité de l’épave de l’avion au fond de la mer à plus de 150 pieds sous la surface fin septembre.

Six corps ont été repêchés. Ceux-ci incluent le corps de Gabby Hanna, 29 ans, qui a été retrouvé par des témoins le jour de l’accident, et cinq autres retrouvés lors des efforts de récupération.

Les membres de la famille de ceux qui n’ont pas été récupérés contractent en privé des submersibles à distance pour continuer les recherches, puisque les équipages du NTSB et de la Marine ont arrêté les efforts de récupération.

—Dominic Gates, Seattle Times

