Une sonde néerlandaise “haine” la projection sur la maison d’Anne Frank

La police néerlandaise enquêtait vendredi sur la projection d’un message laser sur le Maison d’Anne Frank à Amsterdam, condamné par le musée comme un acte “antisémite et raciste”.

Le message faisait référence à une théorie du complot d’extrême droite selon laquelle l’adolescent Holocauste la victime n’était pas l’auteur de son célèbre journal, et des images de la projection ont été diffusées sur une chaîne privée américaine Telegram.

“C’est arrivé cette semaine, nous avons été prévenus et nous enquêtons dessus”, a déclaré un porte-parole de la police d’Amsterdam. AFPrefusant de donner plus de détails.

Le musée de la maison d’Anne Frank, qui conserve la maison au bord du canal où la famille Frank s’est cachée des nazis pendant La Seconde Guerre mondialea exprimé son “choc et sa répulsion”.

A LIRE AUSSI | “La trahison d’Anne Frank”: l’enquête de l’équipe Cold Case soulève la poussière

Le musée, qui reçoit environ un million de visiteurs par an, a déclaré à l’AFP qu’il avait “signalé l’incident à la police” et qu’il était en contact avec la mairie et le parquet.

Il a déclaré que le message projeté était “Ann Frank, inventeur du stylo à bille” – faisant référence à de fausses affirmations selon lesquelles le journal a été en partie écrit avec un type de stylo qui n’a été utilisé qu’après la guerre.

L’allégation repose sur la découverte de plusieurs feuilles au stylo à bille trouvées parmi les papiers d’Anne Frank dans les années 1980, mais qui y ont en fait été laissées accidentellement par un chercheur dans les années 1960, ont indiqué des médias néerlandais.

Le musée a déclaré avoir découvert que le message avait été projeté à l’extérieur pendant plusieurs minutes lundi soir après la images est apparu dans une “vidéo haineuse” sur Telegram.

A LIRE AUSSI | Le Parlement allemand se souvient des victimes homosexuelles des nazis

“Film antisémite et raciste”

« Avec la projection et la vidéo, les auteurs attaquent l’authenticité du journal d’Anne Frank et incitent à la haine. C’est un film antisémite et raciste », musée a dit.

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a qualifié l’incident de “pur antisémitisme”.

L’adolescente juive et sa famille se sont cachées pendant deux ans dans une annexe secrète de la maison au bord du canal après l’occupation nazie des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ont été capturées lors d’un raid en 1944.

Anne et sa sœur sont mortes dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945, mais son journal, retrouvé par son père Otto, est devenu l’un des récits les plus obsédants de l’Holocauste, se vendant à quelque 30 millions d’exemplaires.

A LIRE AUSSI | ‘Africa Fashion’ à Londres ! Ouverture de la toute première exposition au musée V&A

En janvier, la police néerlandaise a déclaré qu’elle enquêtait sur la projection de slogans racistes sur le pont Erasmus de Rotterdam lors des festivités du Nouvel An.

© Agence France-Presse