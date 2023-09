Une sonde de la NASA repère un atterrisseur lunaire russe écrasé

Le fidèle Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA a capturé des images révélant un nouveau cratère à la surface de la Lune. Ce cratère est soupçonné d’être le site d’impact de la malheureuse mission Luna 25, la première tentative lunaire de la Russie depuis près de cinq décennies.

La descente de l’atterrisseur Luna 25 a commencé samedi 19 août, mais la mission a mal tourné, le véhicule s’écraser dans le bord sud-ouest du cratère Pontécoulant G. L’accident a été enregistré à 7 h 58 HE le 21 août. noté Dans une déclaration de la NASA publiée plus tôt dans la journée, le cratère nouvellement formé s’étend sur environ 32,8 pieds (10 mètres) de largeur, comme le confirment les images LROC.

Les images avant et après révèlent le lieu probable de l’accident. Gifs : Centre de vol spatial Goddard de la NASA/Université d’État de l’Arizona/Gizmodo

L’image précédente du LRO du même endroit a été prise le 27 juin 2022, ce qui signifie que le cratère nouvellement repéré devait s’être formé après cette date ; la nouvelle image, montrant le cratère, a été prise le 24 août à 14 h 15 HE. Compte tenu de la proximité de ce nouveau cratère avec le site prévu du crash de Luna 25, l’équipe LRO estime que cette caractéristique lunaire naissante est probablement due à l’échec de la mission et non à une cause naturelle.

Pour vous les passionnés de géographie lunaire, le nouveau cratère repose à 57,865 degrés de latitude sud et 61,360 degrés de longitude est, et à environ 1 182 pieds (360 mètres) sous le niveau de la surface lunaire. Comme indiqué, l’impact s’est produit sur le bord intérieur abrupt du cratère Pontécoulant G, s’écartant d’environ 248,5 miles (400 kilomètres) des coordonnées d’atterrissage prévues de Luna 25 à 69,545 degrés sud et 43,544 degrés est.

La mission Luna 25, marquant le retour de la Russie à l’exploration lunaire après 47 ans, s’est terminée brutalement par une perte de communication juste avant son crash. En revanche, L’Indien Chandrayaan-3 s’est posé avec succès sur la Lune le 23 aoûtfaisant de l’Inde le quatrième pays à réaliser cet exploit après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine.

