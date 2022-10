Une sonde américaine explique le mystère OVNI – médias

Un rapport classifié aurait conclu que la plupart des observations sont attribuables à des déchets dans le ciel ou à des avions d’espionnage étrangers

La part du lion des objets volants non identifiés signalés par les membres du service militaire et d’autres sources gouvernementales ces dernières années provient probablement de déchets aériens ou d’avions de surveillance étrangers tels que des drones chinois, a rapporté vendredi le New York Times, citant des responsables américains anonymes familiers avec la sonde.

Les agences de renseignement américaines et le Pentagone ont lancé l’enquête après qu’un rapport de l’année dernière a révélé que des sources gouvernementales avaient rencontré 144 phénomènes aériens non identifiés depuis 2004. Le rapport a suscité un intérêt public accru pour les ovnis, ainsi que des inquiétudes au Pentagone quant aux menaces potentielles pour la sécurité qu’ils pourraient poser. .

À l’époque, un seul de ces cas avait été résolu et il a été identifié comme un ballon dégonflé. Depuis lors, les responsables américains sont parvenus à des conclusions sur de nombreuses autres observations. Les agences de renseignement devraient remettre un document classifié sur leurs conclusions au Congrès d’ici lundi, a indiqué le Times.

Les responsables militaires ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que des visiteurs extraterrestres aient atterri sur Terre. Cependant, ils ont été discrets dans leurs explications du phénomène, car Washington a tenté d’éviter de révéler à la Chine et à d’autres pays ce qu’il savait de leurs activités d’espionnage présumées.

“Nous ne voulons pas que les adversaires potentiels sachent exactement ce que nous sommes capables de voir ou de comprendre, ou comment nous arrivons à la conclusion”, Scott Bray, directeur adjoint du renseignement naval, a déclaré lors d’un témoignage au Congrès en mai dernier. “Par conséquent, les divulgations doivent être soigneusement examinées au cas par cas.”

Le Pentagone a élargi son unité de suivi des OVNIS plus tôt cette année pour inclure non seulement des objets en suspension dans l’air, mais également des phénomènes inexpliqués observés sous l’eau ou sur plusieurs supports.

“Il est vital pour notre sécurité nationale et la sécurité de notre personnel militaire que nous restions conscients des objets anormaux dans tous les domaines”, Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la défense pour le renseignement et la sécurité, a déclaré dans une note de juillet.