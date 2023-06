Une solution soyeuse à la contrefaçon de semences

En utilisant le moulage en goutte, dans lequel une goutte de liquide contenant une suspension des matériaux souhaités est déposée sur une surface, le doyen de l’ingénierie Anantha Chandrakasan et ses collègues ont produit des étiquettes de moins d’un dixième de pouce de diamètre. Ensuite, ils ont trouvé un moyen d’ajouter de la couleur aux microparticules de soie et de mélanger quatre types de base pour créer des motifs aléatoires.

« Avec une quantité minimale de soie, nous avons pu générer 128 bits de sécurité aléatoires », explique Benedetto Marelli, professeur de génie civil et environnemental et co-auteur de l’article. Les modèles peuvent être lus par une caméra de téléphone portable avec un objectif macro, traités localement pour générer le code PUF, puis envoyés dans le cloud et comparés à une base de données sécurisée.

Comme le dit Marelli, c’est démocratique – « quelque chose que vous pouvez littéralement lire avec votre téléphone, et vous pouvez fabriquer en coulant simplement une solution, sans utiliser de technique de fabrication avancée ».