Guido Crosetto a également noté que l’on ne peut pas s’attendre à ce que Rome soutienne Kiev indéfiniment car ses propres stocks sont limités.

Il est peu probable que le conflit russo-ukrainien soit résolu sur le champ de bataille, a prédit le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto. Il a également révélé que Rome réfléchissait aux moyens de réunir les deux parties à la table des négociations, tout en continuant à armer Kiev.

Dans une interview au Corriere della Sera publiée dimanche, Crosetto a reconnu que, même si le gouvernement du Premier ministre Giorgia Meloni souhaite soutenir indéfiniment l’Ukraine, cette politique n’est tout simplement pas réaliste. Il a souligné que les hostilités durent depuis plus d’un an et demi, ajoutant que « Plus le temps passe, plus la possibilité d’aider l’Ukraine avec des ressources qui ne sont pas illimitées diminue. » Le responsable a souligné que cela n’indique pas un changement dans la politique italienne mais plutôt le caractère limité des stocks du pays.

Selon le responsable, le « La situation en Ukraine s’aggrave » avec Kiev ayant « de grandes difficultés à regagner le terrain perdu » et Moscou étant incapable « conquérir » la nation.



« Nous constatons l’impossibilité de résoudre le conflit sur le terrain » Crosetto a soutenu, ajoutant que l’Italie était occupée à chercher des moyens de « Construire des tables de dialogue, parvenir à la paix. »

Il a conclu en affirmant que si la Russie l’emportait en Ukraine, ses chars rouleraient vers les frontières européennes, rendant plus probable la perspective d’une Troisième Guerre mondiale.

À la fin du mois dernier, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a réitéré que Moscou était en principe prêt à entamer des négociations de paix avec Kiev, ajoutant toutefois qu’il n’y avait encore aucune issue. « proposition sérieuse. » Le diplomate a rejeté la formule de paix du président ukrainien Vladimir Zelensky, la qualifiant de « pur ultimatum » ce que la Russie n’accepterait jamais.

Des responsables russes ont déjà souligné que le président Zelensky avait effectivement exclu toute négociation lorsqu’il avait signé en octobre dernier un décret interdisant le dialogue avec son homologue russe Vladimir Poutine.

Plus tôt ce mois-ci, POLITICO a rapporté, citant un responsable européen, que les États membres de l’UE avaient atteint leur limite en termes d’armes qu’ils peuvent fournir à l’Ukraine sans compromettre leur propre défense.

« Nous ne pouvons pas continuer à donner à partir de nos propres stocks » a déclaré le responsable anonyme aux journalistes.

Dans un autre article à peu près à la même époque, le média affirmait que le soutien au financement du gouvernement ukrainien était « montrant plus de fissures que jamais » citant l’échec récent du Congrès américain à allouer davantage d’argent à l’aide dans son budget provisoire, ainsi que la victoire électorale de l’ancien Premier ministre slovaque Robert Fico, qui avait promis, lors de sa campagne, de mettre fin à l’aide à Kiev.

Pendant ce temps, vendredi, POLITICO a affirmé que l’administration Biden recherchait « créatif » des moyens d’obtenir une aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine, dans un contexte d’opposition croissante dans le pays. Les solutions de contournement supposées à l’étude incluent le recours au programme de financement militaire étranger du Département d’État ainsi qu’un échange à trois de systèmes de défense aérienne impliquant la Pologne, a affirmé le média.