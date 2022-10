Une solution de sécurité révolutionnaire pour les expériences multi-appareils de Samsung – Samsung Global Newsroom

Les modes de vie d’aujourd’hui sont plus connectés que jamais — de nos smartphones à nos maisons intelligentes, il est plus facile que jamais d’en faire plus avec nos appareils. Cependant, à mesure que notre connectivité se développe, nos préoccupations concernant le maintien de la tranquillité d’esprit lors de l’utilisation d’écosystèmes d’appareils connectés peuvent également augmenter.

Comprenant que la sécurité et la confidentialité sont des priorités absolues pour ses utilisateurs, Samsung Electronics fait passer ses expériences de sécurité des appareils à un niveau supérieur avec la solution à venir, Samsung Knox Matrix, lors de la Samsung Developer Conference (SDC) de cette année.

De A à Z : comprendre les écosystèmes d’appareils d’aujourd’hui

Samsung pense que la protection doit être collaborative, de bout en bout et en temps réel, de sorte que notre approche évolue constamment pour garder une longueur d’avance sur les menaces et assurer la sécurité de nos utilisateurs. C’est pourquoi les appareils intelligents Samsung sont protégés par la plate-forme de sécurité Samsung Knox, qui fournit une sécurité de niveau défense certifiée pour une utilisation par les nombreuses agences gouvernementales de premier plan dans le monde.

De nos jours, plus que jamais, nous sommes en mesure de profiter d’une connectivité et d’un fonctionnement transparents dans nos tâches et routines quotidiennes, qu’il s’agisse d’entreprendre une tâche professionnelle, de faire de l’exercice ou de se détendre à la fin de la journée.

Cependant, bien que les écosystèmes d’appareils que nous exploitons quotidiennement rendent les choses plus pratiques, on ne peut jamais être totalement à l’abri des inquiétudes concernant les menaces de sécurité potentielles qui existent simplement en raison de la connectivité Internet de ses appareils. Après tout, si un seul appareil est compromis, tous les autres sont en danger. La protection multi-appareils est le prochain front de bataille pour la sécurité et la confidentialité.

C’est pourquoi Samsung a mis au point Samsung Knox Matrix, un concept révolutionnaire de protection multi-appareils avec une sécurité de niveau supérieur.

Samsung Knox Matrix : alimenté par la connectivité des appareils

Samsung Knox Matrix fonctionnera comme le propre système de blockchain privé de l’utilisateur, dans lequel vos appareils connectés améliorent la sécurité grâce à une surveillance mutuelle multicouche. Afin de protéger la maison intelligente de l’utilisateur contre les accès non autorisés et de rendre le processus de connexion plus pratique, Samsung Knox Matrix partagera les informations d’identification d’un appareil à l’autre et protégera les informations sensibles même entre les appareils de confiance. Que vos appareils Samsung soient basés sur Android, Tizen ou un autre système d’exploitation, Samsung Knox Matrix sera en mesure de fournir un SDK de sécurité unifié. Avec tout cela, Samsung continuera à faire progresser les normes de sécurité communes pour les différents appareils connectés Samsung.

Avec Samsung Knox Matrix, nous pensons que les utilisateurs n’ont pas besoin de faire de compromis sur leur connectivité pour rester protégés. Samsung Knox Matrix est conçu pour fournir aux appareils de l’écosystème d’un utilisateur moins de vulnérabilités grâce à des pratiques de sécurité solides et diversifiées.1

Avec Samsung Knox Matrix dans votre dos, un smartphone diffusant sur un téléviseur ou connecté à un climatiseur devient plus sécurisé.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur Samsung Knox Matrix et son approche de sécurité conçue pour le monde connecté d’aujourd’hui.

1 Samsung Knox Matrix ne peut pas garantir une protection complète contre toutes les vulnérabilités au sein de l’écosystème d’appareils connectés d’un utilisateur.