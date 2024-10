Une solution de poisson qui avait des avantages étonnamment évidents pour la santé

Mais l’huile de foie de morue est l’un de ces rares remèdes de l’époque de l’huile de serpent et des médicaments brevetés qui avaient réellement quelque chose à voir avec cela. Fabriquée en réchauffant le foie de morue et en récupérant l’huile qui s’en échappe, cette substance est incroyablement riche en vitamine D et en vitamine A. Avant la découverte des vitamines – il faudra attendre encore quelques années – les gens avaient remarqué que les enfants recevant de l’huile de foie de morue étaient moins susceptibles de développer du rachitismela maladie osseuse infantile dont dérive le terme « rachitique » et qui peut provoquer des convulsions et des crises cardiaques.