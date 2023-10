Dans le monde des systèmes de chauffage durables, le Rocket Mass Heater est un modèle d’innovation et d’efficacité. Il a été conçu à partir des principes fondamentaux du poêle-fusée – une invention conçue à la fin des années 80 et au début des années 90 pour les pays en développement. L’objectif était simple : réduire la consommation de carburant et minimiser les émissions de fumée. Cependant, le Rocket Mass Heater a porté ces principes à un nouveau niveau, en les mélangeant avec les attributs d’un poêle de maçonnerie mais avec une accessibilité et une efficacité améliorées.

Origines du nom

Le nom intrigant «Réchauffeur de masse de fusée» trouve ses racines dans l’invention ingénieuse du poêle-fusée, développé par Aprovecho à des fins culinaires et dévoilé au monde en 1982. Comme le terme le suggère, « masse » indique la lourde structure de maçonnerie qui joue un rôle central dans le stockage de la chaleur. Les radiateurs de maçonnerie ne sont pas un concept nouveau ; ces systèmes de chauffage ont honoré les civilisations humaines depuis la préhistoire. Au fil du temps, leurs conceptions ont subi des transformations, adoptant et reflétant les nuances architecturales et fonctionnelles des cultures européenne, russe et chinoise.

La pierre angulaire de ces radiateurs reste cohérente : l’incorporation d’une masse thermique expansive, principalement constituée de maçonnerie. Cette structure est capable de capter et de stocker la chaleur émanant de la combustion du carburant. La conception méticuleuse canalise les gaz d’échappement du processus de combustion à travers un chemin sinueux et sinueux à l’intérieur de la maçonnerie, optimisant ainsi l’absorption de la chaleur.

L’innovation dans les années 1980 : la naissance du Rocket Mass Heater

Dans les années 1980, le monde du chauffage a été témoin de l’avènement du prototype Rocket Mass Heater. Bien qu’à première vue, il puisse apparaître comme une simple émanation du poêle de maçonnerie traditionnel, le Rocket Mass Heater possède des attributs distinctifs qui le distinguent :

Chaleur radiante immédiate: L’une des différences les plus prononcées est la capacité du Rocket Mass Heater à produire une chaleur radiante instantanée. Cette caractéristique peut être attribuée à l’incorporation du canon métallique « brûlé » dans sa conception. Construction économique: Contrairement à son homologue traditionnel, le Rocket Mass Heater offre une alternative de construction rentable. Le choix des matériaux tend vers l’abordabilité sans compromettre l’efficacité. La construction utilise principalement du torchis (un composite d’argile, de sable, de paille et d’eau), complété par un fût en acier de 55 gallons et une petite chambre de combustion en brique. Exigences de fondation adaptables: La conception du Rocket Mass Heater porte la marque de l’adaptabilité. Contrairement aux radiateurs de maçonnerie conventionnels qui nécessitent une base solide, le poids d’un Rocket Mass Heater est réparti plus uniformément. Cette dispersion se traduit par un besoin réduit de fondations fortement renforcées, offrant plus de flexibilité en termes d’emplacements d’installation.

Comprendre l’efficacité et la conception

Les Rocket Mass Heaters se distinguent par leur structure innovante et leur efficacité inégalée. Plonger dans leur anatomie :

Le système commence par un chambre à bois verticale alimentée par gravité qui se dirige vers une chambre de combustion horizontale en forme de « L ou J », où se produit la combustion primaire.

qui se dirige vers une chambre de combustion horizontale en forme de « L ou J », où se produit la combustion primaire. Celui-ci canalise ensuite les gaz chauds vers un chambre de combustion secondaire isolée , équipé d’un fût ou d’un cylindre métallique. Cette chambre rayonne de la chaleur directe, capitalisant sur l’environnement chaud et riche en oxygène. Ce choix de conception se traduit par une combustion incroyablement propre, avec des émissions de fumée minimales après la phase de combustion initiale.

, équipé d’un fût ou d’un cylindre métallique. Cette chambre rayonne de la chaleur directe, capitalisant sur l’environnement chaud et riche en oxygène. Ce choix de conception se traduit par une combustion incroyablement propre, avec des émissions de fumée minimales après la phase de combustion initiale. Enfin, les gaz chauds s’écoulent à travers un système de stockage thermique massif. Cette masse thermique non seulement absorbe et retient la chaleur mais la restitue également progressivement, parfois sur plusieurs jours. Il ne s’agit pas seulement d’une fonctionnalité ; il s’intègre souvent parfaitement à l’architecture même d’un bâtiment.

Maintenant, l’aspect efficacité :

Consommation de carburant : Les radiateurs Rocket Mass Heaters sont des géants économiques, consommant jusqu’à 80 % de bois en moins que bon nombre de leurs homologues traditionnels.

: Les radiateurs Rocket Mass Heaters sont des géants économiques, consommant jusqu’à 80 % de bois en moins que bon nombre de leurs homologues traditionnels. Combustion propre et turbulente: Leur chambre de combustion unique, en forme de J ou de L, assure une combustion horizontale du feu. Cela provoque des turbulences qui favorisent la combustion secondaire, garantissant une combustion complète, plus chaude et plus propre que de nombreux autres appareils de chauffage.

Explorer la diversité des réchauffeurs de masse de fusée

Les radiateurs de masse Rocket (RMH) se sont imposés comme les favoris de ceux qui recherchent des solutions de chauffage efficaces, durables et respectueuses de l’environnement. Leurs conceptions uniques exploitent la puissance des cheminées isolées intérieurement, connues sous le nom de « colonnes montantes de chaleur », pour obtenir une combustion à haute température. Cette combustion efficace crée le tirage nécessaire pour faire circuler les gaz d’échappement à travers le système, et les gaz de combustion sont ensuite refroidis dans l’accumulateur thermique. Certaines conceptions condensent même la vapeur contenue dans ces gaz en liquide, libérant ainsi la chaleur latente de la condensation et améliorant l’efficacité, à la manière d’une chaudière (à gaz) à condensation.

Bien que le principe sous-jacent des RMH reste cohérent, les variantes de conception répondent à différents besoins et préférences. Examinons les types les plus importants :

Réchauffeur de masse de fusée de style J-tube Le style J-tube est l’une des formes les plus anciennes et les plus répandues de réchauffeurs de masse de fusée. Dans cette conception, le bois est introduit par gravité dans un tube de combustion distinctif en forme de « J ». À partir de cette chambre, les gaz chauds progressent ensuite vers une chambre de combustion secondaire verticale en briques réfractaires ou en céramique réfractaire bien isolée. Les gaz d’échappement qui en résultent traversent des conduits métalliques horizontaux profondément intégrés dans un important réservoir thermique. Ce réservoir a la capacité de retenir la chaleur pendant des durées prolongées et fait souvent partie intégrante de la structure du bâtiment. Les réchauffeurs de masse de fusée de style J-tube ont été largement utilisés dans les constructions naturelles et les conceptions de permaculture. Ils sont souvent auto-construits et ont été reconnus par divers codes du bâtiment qui régissent la conception et la construction des systèmes de chauffage dans les bâtiments. Crédits à : ideozone.org

Réchauffeur de masse de fusée de style batch-box Le style de boîte de lots apparaît comme une alternative à la conception traditionnelle en tube en J. Cette conception intègre une chambre de combustion horizontale alimentée par lots, qui amène les gaz chauds soit dans une colonne montante de chaleur verticale, soit dans une chambre de combustion secondaire. Une caractéristique distinctive du style batch-box est sa capacité à accueillir un volume de bois plus important à la fois, lui permettant de fonctionner de manière autonome pendant des intervalles plus longs. Certaines itérations de cette conception remplacent le flux de conduit horizontal conventionnel par une structure en « cloche » plus grande, permettant aux gaz chauds de décélérer et de se stratifier, les gaz plus froids sortant près du fond. Un aspect essentiel de cette conception est d’assurer une circulation d’air libre, notamment au niveau de l’orifice vertical situé à l’arrière du boîtier. La construction d’un réchauffeur de masse de fusée de type boîte par lots peut prendre un peu plus de temps que son homologue à tube en J.

Réchauffeur de masse de fusée de style Cob Le réchauffeur de masse de fusée de style Cob introduit un élément unique dans sa construction : une colonne montante de chaleur en torchis. Ce matériau est un amalgame d’argile et de sable, enrichi de paille. Les propriétés naturelles de faible conductivité thermique de l’épi en font un excellent moyen d’absorber et de retenir la chaleur, souvent pendant plusieurs jours après l’arrêt du feu. Cette rétention de chaleur prolongée garantit non seulement une chaleur durable, mais entraîne également une conservation significative du bois.

Réchauffeur de masse de fusée de style galet Le style galet, conçu par Paul Wheaton en 2010, se distingue par l’utilisation de galets et de roches pour faciliter sa masse thermique. Une caractéristique remarquable de cette conception est son poids réduit, ce qui la rend particulièrement portable. Cette légèreté de conception lui permet d’être facilement déplacé et modifié et est particulièrement adapté aux installations sur des planchers en bois. Au-delà de ses attributs fonctionnels, le noyau de galets introduit une déviation esthétique par rapport à la conception en torchis plus traditionnelle, offrant aux utilisateurs un attrait visuel alternatif.

Composants essentiels des réchauffeurs de masse de fusée

Les réchauffeurs de masse Rocket sont devenus des appareils de chauffage efficaces, utilisant divers composants adaptés à des besoins spécifiques. Malgré leurs différences, tous les réchauffeurs de masse de fusée sont essentiellement constitués de trois composants fondamentaux : l’alimentation en bois, la colonne montante de chaleur et la masse d’échange thermique. Chaque composant joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du radiateur, et bien que leur architecture puisse différer en fonction de leur conception, des composants supplémentaires peuvent également être intégrés, répondant à des exigences spécifiques.