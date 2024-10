Une solution avancée d’IA et de soins à bande ultra large pour prédire les chutes de Clairvoyant Networks annoncée comme finaliste du prix Longitude de 5,8 millions de dollars sur la démence

Austin, Texas Clairvoyant Networks, basé sur le football, utilise la technologie des capteurs de football à ultra large bande pour prédire et prévenir les chutes dans la communauté des personnes atteintes de démence.

Clairvoyant Networks, basé sur le football, utilise la technologie des capteurs de football à ultra large bande pour prédire et prévenir les chutes dans la communauté des personnes atteintes de démence. Le Prix Longitude sur la démence stimule la création de technologies d’assistance basées sur l’IA qui peuvent aider les personnes atteintes de démence à conserver leur indépendance plus longtemps.

Les finalistes ont été sélectionnés par un jury international, informé par des personnes ayant vécu la démence, dont un représentant nord-américain de Voices of Alzheimer’s.

LONDRES et AUSTIN, Texas, 8 octobre 2024 /CNW/ — Les adultes atteints de démence et leurs soignants sont désormais capables de détecter et de prédire les chutes dangereuses grâce à la même technologie avancée à ultra large bande que celle utilisée par la Coupe du monde de football pour cartographier le déplacement d’un ballon de football sur le terrain. grâce à Clairvoyant Networks, Inc., basé à Austin, l’une des cinq technologies révolutionnaires à être nommée finaliste et récompensée de 300 000 £ (400 000 $) dans les 4,4 millions de livres sterling (5,8 millions de dollars) Prix Longitude sur la démence.



Le Prix Longitude sur la démence récompense la création de nouvelles technologies d’assistance qui utilisent l’IA pour transformer la façon dont les personnes atteintes de démence après un diagnostic peuvent conserver leur indépendance le plus longtemps possible.

Theora® 360 utilise l’intelligence artificielle (IA) avancée, les réseaux neuronaux et la technologie Ultra Wideband (UWB) – la même technologie utilisée pour cartographier la façon dont un ballon de football se déplace sur le terrain – pour déterminer quand les chutes sont susceptibles de se produire et, finalement, les empêcher. Cette technologie de connaissance de la situation, sous la forme d’un système de montre intelligente conçue spécifiquement pour les personnes âgées, pourrait anticiper les changements à certains moments de la routine quotidienne ou les anomalies à certains endroits (par exemple avant de se coucher ou dans la salle de bain) pour prédire les chutes dangereuses qui peuvent entraîner des hospitalisations, des invalidités, voire la mort. UWB offre une précision extrême dans la détection et la prévision des chutes en plus d’être également sécurisé et respectueux de la vie privée.

On estime que près de 7 millions d’Américains vivent avec la maladie d’Alzheimer. D’ici 2050, ce nombre devrait atteindre près de 13 millions.

Le prix du défi mondial est financé par la Grande-Bretagne La Société Alzheimer et Innovate UK et est délivrée par Challenge Works – un expert mondial des prix de défi d’innovation. Clairvoyant Networks, créateur de Theora® Care, est la seule équipe américaine à avoir atteint la finale de la compétition internationale. Toutes les équipes vont désormais développer leurs solutions dans la poursuite du million de livres sterling (1,3 million de dollars) premier prix qui sera décerné en 2026.

« Nous savons que les personnes atteintes de démence sont plus susceptibles de tomber que leurs pairs et il était donc logique de se concentrer sur une solution qui pourrait aider à détecter avec précision et également à prédire les chutes, qui va au-delà des autres systèmes de sensibilisation post-chute axés uniquement sur la détection. « , dit Stephen PopovitchPDG de Clairvoyant Networks. « Non seulement Theora®360 augmentera l’indépendance de la personne atteinte de démence pour rester plus longtemps dans sa maison, mais il est également important que les membres de la famille aient la tranquillité d’esprit de savoir comment va leur proche, même lorsqu’ils ne peuvent pas être là avec eux. 24h/24 et 7j/7. »

Jay Reinsteinvice-président du comité consultatif du Longitude Prize on Dementia’s Lived Experience et membre du conseil d’administration de Voices of Alzheimer’s, a déclaré: « La technologie spécialement conçue devrait être un élément essentiel de la boîte à outils en matière de démence. Des solutions adaptatives et accessibles qui ont été créées aux côtés de personnes ayant une expérience vécue de la maladie, telles que ces innovations finalistes, contribueront à promouvoir l’indépendance et à créer des vies plus dynamiques et plus épanouies pour les personnes atteintes de démence. Cette annonce suscitera sans aucun doute l’espoir pour des millions de personnes à travers l’Amérique.

Les cinq finalistes annoncés aujourd’hui recevront chacun 300 000 £. (400 000 $) développer leurs technologies dans les 15 prochains mois. Les quatre autres finalistes sont :

Des lunettes high-tech qui aident les utilisateurs à reconnaître les objets et les personnes – la technologie aide les personnes atteintes de démence à reconnaître les objets et les personnes et à se rappeler quoi dire ou faire pour améliorer la mémoire (CrossSense, Animorph, Royaume-Uni).

la technologie aide les personnes atteintes de démence à reconnaître les objets et les personnes et à se rappeler quoi dire ou faire pour améliorer la mémoire (CrossSense, Animorph, Royaume-Uni). Une application basée sur une montre intelligente pour fournir des conseils sur les routines quotidiennes – ce logiciel d’IA traite les données d’une montre intelligente et des capteurs domestiques pour connaître les activités de ses utilisateurs et les guider en douceur dans leurs routines grâce à des indices personnalisés (AUTONOMOUS, Associação Fraunhofer Portugal Research, Portugal ).

ce logiciel d’IA traite les données d’une montre intelligente et des capteurs domestiques pour connaître les activités de ses utilisateurs et les guider en douceur dans leurs routines grâce à des indices personnalisés (AUTONOMOUS, Associação Fraunhofer Portugal Research, ). Boîtier de surveillance à domicile qui protège la vie privée – ce boîtier « capteur » et ce système de messagerie automatisé scannent les pièces pour aider à informer à distance les membres de la famille du bien-être de l’être cher via Whatsapp ou SMS (Supersense Technologies, Royaume-Uni).

ce boîtier « capteur » et ce système de messagerie automatisé scannent les pièces pour aider à informer à distance les membres de la famille du bien-être de l’être cher via Whatsapp ou SMS (Supersense Technologies, Royaume-Uni). Appareil d’aide à domicile ressemblant à un téléphone traditionnel – cet appareil d’apparence familière propose un écran pour les appels vidéo qui peut également afficher des rappels personnalisés des activités quotidiennes. Le téléphone connecte les utilisateurs à un enregistrement vocal rassurant qui les informe sur leurs activités quotidiennes (MemoryAid, The MARCS Institute, Western Université de Sydney , Australie ).

Kate LeePDG de la Société Alzheimer du Royaume-Uni, a déclaré: « L’IA présente des opportunités passionnantes pour aider les personnes atteintes de démence à rester actives et indépendantes, leur permettant de rester chez elles le plus longtemps possible. Les cinq finalistes du Prix Longitude sur la démence relèvent ces défis de manière innovante et diversifiée. Je j’ai hâte de voir comment leurs technologies évoluent.

Tris Dysondirecteur général de Challenge Works, a déclaré: « Les prix Challenge sont des concours d’innovation ouverts visant à résoudre les plus grands problèmes de notre époque. Ils attirent diverses approches d’innovateurs talentueux du monde entier, créant ainsi des conditions de concurrence équitables pour que les idées audacieuses puissent prospérer. Sur 175 candidatures provenant de 28 pays, 24 demi-finalistes avons développé plusieurs technologies au cours des 12 derniers mois. Nos cinq finalistes sont désormais sur la bonne voie pour développer des solutions qui, je pense, auront très bientôt un impact positif et durable sur les personnes atteintes de démence.

En plus de la récompense financière, un soutien non financier a été financé pour fournir aux innovateurs des informations et une expertise cruciales jusqu’à la fin de 2025. Le soutien comprend l’accès à des utilisateurs potentiels du produit, un mentorat et des conseils d’experts sur les aspects techniques et commerciaux de l’innovation. pour garantir que les produits sont évolutifs. Cela facilitera également le partage des connaissances entre les participants. Toutes les équipes travailleront avec des personnes ayant une expérience vécue pour garantir que les solutions sont entièrement co-créées.

Début 2026, un gagnant recevra un prix de 1 million de livres sterling (1,3 million de dollars), suite à un processus de jugement avec le jury international et le comité consultatif sur l’expérience vécue. Pour plus d’informations sur les finalistes et les prix, veuillez visiter dementia.longitudeprize.org

