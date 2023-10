Une solide victoire du NPD consolide Kinew en tant que premier leader des Premières Nations dans l’histoire du Manitoba, selon les projets de CBC News

Le NPD a navigué vers la victoire mardi soir avec une solide victoire qui consolide le chef Wab Kinew comme premier premier ministre des Premières Nations du Manitoba et procure également au parti suffisamment de sièges pour former un gouvernement majoritaire.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a mené son parti avec une victoire prévue à Fort Rouge, et même si les résultats continuent d’arriver, les néo-démocrates repartiront avec au moins les 29 sièges nécessaires pour former un gouvernement majoritaire.

«C’est une grande victoire pour nous tous au Manitoba», a déclaré Kinew sous un tonnerre d’applaudissements au siège de campagne du NPD mardi soir. « Nous pouvons faire des choses incroyables lorsque nous sommes unis en tant qu’une seule province. »

Il a remercié Heather Stefanson pour ses services en tant que première ministre.

Le chef du PC, toujours dans une course serrée à Tuxedo, quittera son poste de chef du parti, a-t-elle déclaré en reconnaissant la défaite de son parti face au NPD.

REGARDER | Stefanson félicite Kinew et annonce qu’elle démissionnera :

Stefanson quitte son poste de leader du PC Le siège de Heather Stefanson à Tuxedo est toujours en jeu, mais elle démissionne de son poste de chef du parti PC. L’ancien premier ministre a démissionné mardi alors qu’une vague orange a propulsé le NPD vers un gouvernement majoritaire.

Stefanson est devenue la première femme premier ministre du Manitoba lorsqu’elle a accepté ce poste après la démission de Brian Pallister à l’automne 2021.

« M. Kinew et moi ne sommes pas toujours d’accord sur tout, mais comme moi, je sais qu’il aime cette province et qu’il aime les habitants du Manitoba », a déclaré Stefanson.

« Wab, j’espère que votre victoire de ce soir inspirera une future génération de jeunes autochtones à s’impliquer dans notre processus démocratique – pas seulement ici au Manitoba mais partout au pays.

Le premier ministre désigné Wab Kinew accueille ses partisans à l’hôtel Fort Garry de Winnipeg après que le NPD a remporté les élections au Manitoba mardi. (James Turner/CBC)

Après l’élection partielle de Kirkfield Park l’année dernière, les conservateurs détenaient 36 sièges contre 18 pour le NPD, et les libéraux en avaient trois, soit un siège de moins que le statut de parti officiel.

Lors de cette élection partielle de décembre, l’ancien conseiller municipal Kevin Klein est arrivé en tête du Parti conservateur – mais l’opposant néo-démocrate Logan Oxenham a arraché Kirkfield Park à Klein, qui était ministre, mardi soir, selon les projets de CBC.

Les ministres PC Audrey Gordon (Southdale), Rochelle Squires (Riel) et James Teitsma (Radisson) ont également perdu leur siège, rapporte CBC.

Le candidat libéral Robert-Falcon Ouellette s’entretient avec ses partisans à l’hôtel Norwood à Winnipeg, mardi soir. (Soumis par Richard Pope)

Le chef libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a reconnu sa défaite face au candidat néo-démocrate Robert Loiselle à Saint-Boniface.

« En fin de compte, les gens ont décidé, et parfois vous êtes pris dans une vague, et parfois ce que vous faites n’a pas d’importance », a déclaré Lamont. « Je sais que nous avons changé les cœurs et les esprits lors de cette élection et je sais aussi que cela ne suffit pas toujours. »

Cindy Lamoureux a conservé son siège pour les libéraux dans Tyndall Park, mais le député libéral de longue date de River Heights, Jon Gerrard, a été renversé par Bob Moroz, du NPD, de CBC Projects. Gerrard a été élu pour la première fois en 1999.

Le président sortant Mark Wasyliw a remporté son siège pour le NPD à Fort Garry, ce qui constituait la première projection de la soirée.

« C’est vraiment formidable… Toutes les indications que nous recevions des gens étaient positives », a déclaré Wasyliw. « Je pense que nous devons guérir le Manitoba… je pense que les soins de santé en sont devenus un symbole. »

Les électeurs de Saint-Vital ont donné la victoire à Jamie Moses du NPD, et Diljeet Brar du NPD a remporté la circonscription de Burrows, les projets de CBC. Nello Altomare a gardé Transcona pour les projets du NPD et de CBC.

Tom Lindsey (Flin Flon) et Eric Redhead (Thompson) dans le nord, et Adrien Sala (St. James), Lisa Naylor (Wolseley), Nahanni Fontaine (St. Johns), Uzoma Asagwara (Union Station), Mintu Sandhu (The Maples), Matt Wiebe (Concordia), Bernadette Smith (Point Douglas), Malaya Marcelino (Notre Dame), Jelynn Dela Cruz (Radisson), Jim Maloway (Elmwood), Renee Cable (Southdale) et Mike Moyes (Riel) ont également marqué victoires du NPD à Winnipeg, projets de CBC News.

Uzoma Azagwara, candidat du NPD pour Union Station, attend les résultats des élections mardi soir. (James Turner/CBC)

Pendant ce temps, les projets de CBC, Obby Khan, ont réservé Fort Whyte aux PJ.

Trevor King a remporté Lakeside et Kelvin Goertzen a conservé Steinbach pour les PC, tandis que Josh Guenter a remporté Borderland pour le parti, selon les projets de CBC News.

Doyle Piwniuk a également conservé son siège pour le PC dans Turtle Mountain, et Jodie Byram a remporté la circonscription d’Agassiz, les projets de CBC. Grant Jackson (Spruce Woods), Carrie Hiebert (Morden-Winkler), Konrad Narth (La Vérendrye), Jeff Bereza (Portage la Prairie), Greg Nesbitt (Riding Mountain), Lauren Stone (Midland), Kathleen Cook (Roblin), Rick Wowchuk (Swan River) et Ron Schuler (Springfield-Ritchot) ont également gagné pour les progressistes-conservateurs, selon les projections de CBC.

Obby Khan, projeté vainqueur du PC à Fort Whyte, s’adresse aux partisans tandis que son fils regarde dans la foule. (Josh Crabb/CBC)

Un nombre record de 200 790 Manitobains — près du quart de tous les électeurs admissibles — ont voté par anticipation, a indiqué Élections Manitoba.

En 2019, environ 112 814 votes anticipés ont été exprimés, soit le deuxième nombre le plus élevé jamais enregistré. Cette élection a connu un taux de participation de 55 pour cent.

Les partisans du NPD du Manitoba applaudissent mardi au siège électoral du parti, à l’hôtel Fort Garry, au centre-ville de Winnipeg. (James Turner/CBC)

Les conservateurs ont accédé au pouvoir en 2016 sous la direction du premier ministre de l’époque, Brian Pallister.

Stefanson a remporté une campagne à la direction du PC très disputée contre sa rivale Shelly Glover à l’automne 2021 après la démission de Pallister. Elle a annoncé mardi qu’elle quitterait ses fonctions de chef du parti, mais n’a pas précisé quand.

Dans les deux semaines précédant le jour du scrutin, deux sondages — l’un réalisé par Angus Reid et l’autre réalisé par Probe Research — ont révélé que le Le NPD en tête avec un score de six et puis Avance de 11 points respectivement.

Les néo-démocrates sont sortis victorieux après une série de semaines de publicités offensives de la part des conservateurs.

Les conservateurs ont intensifié leurs publicités au cours des dernières semaines, ce que certains politologues ont considéré comme un signe de désespoir dans les derniers jours de la campagne.

La chef PC du Manitoba, Heather Stefanson, annonce qu’elle démissionne de son poste de chef après que le NPD ait remporté suffisamment de sièges mardi soir pour former un gouvernement majoritaire. (Prabhjot Singh Lotey/CBC)

Kinew et son équipe ont largement tenu leurs promesses en matière de soins de santé, notamment celle de rouvrir trois salles d’urgence de Winnipeg fermées à l’époque où Brian Pallister était chef du PC. Le premier à être restauré sera l’hôpital Victoria, suivi de l’hôpital général Seven Oaks et de Concordia.

Kinew s’est également engagé à construire de nouvelles salles d’urgence à Eriksdale, au Manitoba.

Il faudra deux mandats, voire jusqu’à huit ans, pour que le NPD rétablisse complètement les RE, a déclaré le parti.

Entre autres choses, Kinew s’est engagé à suspendre temporairement la taxe provinciale sur l’essence gelé Tarifs de Manitoba Hydro pour un an et en ajoutant plus logements sociaux et abordables .

Il a critiqué les conservateurs pour avoir fait campagne sur leur décision de ne pas rechercher dans une décharge les restes de deux femmes des Premières Nations qui, selon la police, auraient été tuées par un tueur en série.

Après sa victoire mardi, Kinew a qualifié la campagne du PC de « message de division ». Il a remercié les électeurs d’avoir montré au reste du monde que « les Manitobains sont de bonnes personnes ».

« Je tiens à exprimer notre immense gratitude pour cette formidable responsabilité que vous nous avez confiée », a-t-il déclaré. « Je veux te dire merci. »