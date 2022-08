Une soirée musicale avec Bhangra et une performance puissante d’Apache Indian’ a marqué la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth

Des rythmes de Bhangra à la performance puissante d’Apache Indian, ‘c’était une atmosphère carnavalesque au stade Alexander rénové de Birmingham, alors qu’une cérémonie de clôture éblouissante a mis fin à l’édition à indice d’octane élevé des Jeux du Commonwealth de 2022.

Plus de 4 500 athlètes de 72 pays ont concouru au cours des 11 derniers jours.

L’Inde a terminé avec 61 médailles, cinq de moins qu’il y a quatre ans à Gold Coast.

Conformément à la tradition, le drapeau de la Fédération des Jeux du Commonwealth a été abaissé pour marquer officiellement la fin des Jeux de Birmingham et remis à l’État de Victoria, en Australie, hôte de la prochaine édition des Jeux du Commonwealth en 2026.

Le prince Edward « a proclamé Birmingham 2022 fermée » et a fait une invitation formelle à l’État australien de Victoria pour les Jeux du Commonwealth de 2026.

“Vous nous avez inspirés et, espérons-le, les générations futures. Vous avez démontré ce qui nous unit. Au nom de la Majesté de la Reine, notre patronne, et au nom de la Fédération des Jeux du Commonwealth, je proclame la clôture de Birmingham 2022 », a-t-il déclaré, alors que des feux d’artifice illuminaient le ciel de Birmingham.

Apache Indian ‘, Bhangra a réglé le tempo

Steven Kapur, d’origine indienne, auteur-compositeur-interprète et DJ reggae, populairement connu sous le nom de « Apache Indian », a livré une performance puissante, entonnant les hit-parades « Boom Shack-A-Lak », Pass the Dutchie » et Red Red Wine » pour célébrer la culture sound system de la ville.

Il a été suivi par le mannequin-activiste Neelam Gill, qui était conduit dans une MG jaune, tandis que Punjabi MC a joué Mundiyan To Bach Ke ‘dans un stade bondé, célébrant la culture des daytimers de Birmingham – le phénomène culturel des années 80 et 90.

Il y avait 20 performances musicales, dont les légendes musicales Goldie et Beverley Knight collaborant sur l’emblématique Inner City Life ‘en hommage au rôle de pionnier de Wolverhampton dans la culture rave et le street art des années 80.

Le mannequin britannique transgenre Talulah Eve a rendu hommage à la nouvelle ère romantique et à la culture queer de Birmingham, tandis que les superstars actuelles de Birmingham Raza Hussain, Mahalia, Jaykae et Ash ont donné une performance Looking to the future.

Le spectacle musical a été suivi de discours d’adieu par la présidente de la Fédération des Jeux du Commonwealth, Dame Louise Martin, et le PDG de Birmingham 2022, Martin Green, entre autres.

“La cérémonie de clôture a été une véritable célébration des Jeux du Commonwealth exceptionnels et a présenté le meilleur de Birmingham, du pays et du Commonwealth”, a déclaré Martin.

“Nous avons assisté à une incroyable vitrine du sport du Commonwealth au cours de 11 jours fantastiques et la cérémonie de clôture a fourni une merveilleuse conclusion à la compétition spéciale”, a ajouté Martin.

Présence discrète d’athlètes indiens

La boxeuse vedette Nikhat Zareen et la joueuse de tennis de table vétéran Achanta Sharath Kamal ont dirigé le contingent indien peu peuplé, qui est entré dans le stade pour la cérémonie de clôture en tandem avec les athlètes et officiels pakistanais.

Dès leur entrée, Panjabi MC a fait exploser leur numéro à succès “Mundian To Bach Ke” avec une performance de Lions of Punjab, un groupe de danse Punjab Bhangra basé dans les Midlands, avec plus de 85 ans d’histoire.

