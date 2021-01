La police d’Essex a été forcée de séparer les parties à travers le comté après avoir été convoquée à des rassemblements dans un entrepôt abandonné, une église gérée par la conservation et une fête à la maison avec plus de 100 personnes présentes.

La police a saisi du matériel dans une rave d’entrepôt à Brentwood avant de disperser les événements à Thorndon Park et à Sewardstonebury, près de la forêt d’Epping.

Trois hommes ont été arrêtés lors de la fête dans une église de Thorndon Park pour des infractions liées à la drogue.

Deux personnes ont été arrêtées à la rave de Brentwood. L’un pour ne pas avoir fourni de détails, et l’autre pour des soupçons d’alcool au volant.

Une femme a été condamnée à une amende de 10 000 £ pour avoir organisé la fête à la maison à Sewardstonebury.

Le gendarme en chef adjoint Andy Prophet a remercié les gens d’être restés à la maison hier soir, avant d’ajouter: « Malheureusement, d’autres personnes ont décidé de bafouer de manière flagrante les règles et règlements sur les coronavirus et, finalement, ils ont décidé que faire la fête était plus important que protéger les autres.

«Nous avons saisi leur équipement, arrêté cinq personnes et infligé un grand nombre d’amendes à ceux qui pensent que ce comportement est acceptable.

« Nous avons besoin de vous pour vous protéger, vous, les autres et le NHS. Merci encore à tous ceux qui ont passé leur réveillon du Nouvel An de manière responsable et légale. «Restez en sécurité, Essex.