Une soirée hilarante entre célibataires ferme le futur marié dans le casier supérieur du vol Ryanair de retour d’Ibiza

Les farceurs du week-end STAG ont réussi à fourrer un futur marié dans un casier supérieur lors de leur vol de retour de l’île de fête d’Ibiza.

Le gang a fait entrer leur ami malheureux et endormi dans le compartiment au-dessus des sièges lors de leur voyage Ryanair de retour de la station balnéaire espagnole.

Le jape a été révélé dans une vidéo TikTok publiée par le producteur de musique australien Dominic Matheson qui est devenue virale et a maintenant été visionnée plus d’un demi-million de fois en ligne.

C’était peut-être serré, mais cette foule d’enterrements de vie de garçon a poussé leur compagnon dans un casier

Les images montraient la tête du cerf sortant du casier supérieur, avant que la victime – qui semble porter une chemise Arsenal – éclate de rire alors que ses amis le ramènent.

Le producteur de musique partageant la vidéo a écrit: « Une minute, vous êtes au club d’Ibiza, la suivante vous vous réveillez dans la cabine aérienne de Ryanair.

« 40 mecs à l’arrière de l’avion s’amusaient. Ils ont poussé leur pote là-dedans quand l’avion a atterri. »

Le clip a été apprécié par beaucoup – bien qu’il y ait eu une soif d’informations supplémentaires, une personne ayant répondu : « J’ai besoin de tout savoir sur cette histoire immédiatement. »

Un autre a fait remarquer: « Je dois essayer cela immédiatement » – tandis que les fêtards se sont également fait dire: « Respect d’avoir pris le vol. »

Les farces précédentes d’enterrement de vie de garçon incluent un gang trompant leur compagnon, lors d’un voyage à Madrid, en lui faisant croire qu’il avait gagné 100 000 £ sur une carte à gratter.

Dans un clin d’œil à la tradition séculaire des enterrements de vie de garçon, un autre marié s’est retrouvé attaché à moitié nu à un lampadaire à Basildon, dans l’Essex.

Un futur marié de 6 pieds 4 pouces a été mis en place par ses amis pour accompagner les enfants mascottes sur le terrain pour un match de football de Blackpool contre Bradford City.

Et un autre s’est retrouvé avec un voyage en solo de 26 heures et quatre vols depuis une autre station balnéaire espagnole de Marbella – où ses amis l’avaient initialement habillé en drag comme le chanteur de Queen Freddie Mercury dans la vidéo « I Want To Break Free » du groupe en 1984.

Cependant, tout le monde ne voit pas le côté amusant des week-ends de cerf – avec des appels pour que les Britanniques fêtards restent à l’écart de villes comme Amsterdam aux Pays-Bas ainsi que la Costa del Sol en Espagne.

Les enterrements de vie de jeune fille pour les femmes ont également été condamnés plus près de chez eux, dans la destination populaire du nord de l’Angleterre, York.

Des images de la cascade d’enterrement de vie de garçon sont devenues virales en ligne après avoir été publiées sur TikTok