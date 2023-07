Une soirée dansante pour 1 000 dinosaures suit Dundurn, en Saskatchewan, défiant le record du monde

Plus de 1 000 personnes en costumes de dinosaures se sont rassemblées à Dundurn, en Saskatchewan, samedi dans l’espoir de battre un record du monde – et une soirée dansante de dinosaures a également éclaté.

La foule vêtue de tenues souples de Tyrannosaurus Rex voulait battre le record du monde Guinness pour la plupart des personnes habillées en dinosaures.

Gary Grady a organisé l’événement. Il est également propriétaire de Big Mur’s Tavern à Dundurn, à environ 42 kilomètres au nord de Saskatoon. Grady a déclaré avoir compté 1 163 participants au costume de dinosaure, ce qui signifie qu’ils ont fait exploser le précédent record du monde hors de l’eau.

Le Site Web du record du monde Guinness répertorie un événement de 2019 à Los Angeles, en Californie, qui ne comptait que 253 personnes habillées en dinosaures comme le précédent record officiel. Grady espère revendiquer bientôt la supériorité des dinosaures une fois les chiffres vérifiés.

Un décompte final de 1 163 personnes en costumes de dinosaures à Dundurn, en Saskatchewan, a dépassé le record précédent de 253. (Soumis par Sarah Benson)

« Nous allons donc tous soumettre nos informations au Livre Guinness des records du monde, puis envoyer à chacun un certificat attestant qu’il a participé au défi », a déclaré Grady sur CBC. Matin de Saskatoon.

Grady a déclaré qu’après avoir regardé des vidéos de costumes de dinosaures gonflables sur les réseaux sociaux, l’idée a pris son envol au sein de la communauté, qui compte environ 675 personnes selon Statistique Canada.

« Je pense qu’en novembre ou février, nous avons eu l’idée », a déclaré Grady. « Nous avons pensé essayer de le faire et nous l’avons jeté sous nos trucs de médias sociaux et tout le monde a eu du succès et cela s’est concrétisé. »

ÉCOUTEZ | Dundurn vise le record Guiness du nombre de personnes déguisées en dinosaures gonflables :

Matin de Saskatoon4:03Dundurn vise le record Guiness du nombre de personnes déguisées en dinosaures gonflables Leisha Grebinski s’entretient avec Gary Grady, qui a organisé un événement ce week-end à Dundurn où des centaines de personnes se sont déguisées en costumes de dinosaures gonflables pour tenter d’établir un record du monde Guinness.

« C’était un événement familial et [they] vraiment apprécié et beaucoup d’enfants, beaucoup de grands-parents et de costumes de dinosaures. C’était super amusant à regarder », a déclaré Grady.

L’organisateur de l’événement sur les dinosaures, Gary Grady, a déclaré qu’il offrait à chaque personne qui se présentait un hamburger et une boisson pour sa participation. (Soumis par Sarah Benson)

Tous ceux qui se sont présentés en tenue de dinosaure avaient droit à un hamburger et à une boisson, a déclaré Grady, et ont également reçu un enregistrement numéroté et un bracelet inviolable.

À 17h00, ils ont organisé une soirée dansante coordonnée par un ami de Grady.

« Nous avions une très bonne pom-pom girl, un de nos amis qui était sur scène et les faisait tous danser comme » Achy Breaky Heart « et faire de la danse en ligne et faire la Macarena et la danse du poulet », a-t-il déclaré.