Une soirée avec The Doobie Brothers en tête d’affiche de la tribune de l’Illinois State Fair – Shaw Local

L’Illinois State Fair a annoncé que les Doobie Brothers seraient en tête d’affiche de sa tribune le samedi 12 août.

Depuis plus de cinq décennies, les Doobie Brothers sont connus pour offrir un rock and roll basé sur les racines, chargé d’harmonie et axé sur la guitare – qui a récemment abouti à une intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. Les singles n ° 1 du groupe «Black Water» et «What a Fool Believes», tous deux en or, mènent un catalogue de chansons indélébiles qui incluent: «Listen to the Music», «China Grove», «Jesus Is Just All Right», « Rockin’ Down the Highway », « Long Train Runnin », « Take Me In Your Arms », « Takin’ it to the Streets », « Minute by Minute », « You Belong to Me », « The Doctor » et plus. Au total, les Doobies ont totalisé cinq top 10 singles et 16 top 40 hits.

Les billets pour The Doobie Brothers seront mis en vente à 10 h le vendredi 7 juillet à la billetterie de l’Illinois State Fair ou sur Ticketmaster.

Les billets pour tous les autres spectacles annoncés sont également en vente dès maintenant, notamment :

Vendredi 11 août: Old Dominion et invité spécial à annoncer

Niveau 3 – 34 $ / Niveau 2 – 47 $ / Niveau 1 – 68 $ / Piste SRO – 68 $ / Zone ruban bleu – 123 $

Samedi 12 août : Une soirée avec les Doobie Brothers

Niveau 3 – 75 $ / Niveau 2 – 80 $ / Niveau 1 – 85 $ / Piste SRO – 85 $ / Zone ruban bleu – 140 $

Dimanche 13 août : Alanis Morissette avec Tenille Townes

Niveau 3 – 85 $ / Niveau 2 – 90 $ / Niveau 1 – 95 $ / Piste SRO – 95 $ / Zone ruban bleu – 150 $

Mardi 15 août : REO Speedwagon avec Edwin McCain

Niveau 3 – 33 $ / Niveau 2 – 38 $ / Niveau 1 – 45 $ / Piste SRO – 45 $ / Zone ruban bleu – 100 $

Mercredi 16 août : Alter Bridge avec Mammoth WVH

Niveau 3 – 25 $ / Niveau 2 – 30 $ / Niveau 1 – 35 $ / Piste SRO – 35 $ / Zone ruban bleu – 90 $

Jeudi 17 août : Tim McGraw avec Landon Parker

Niveau 3 – 85 $ / Niveau 2 – 90 $ / Niveau 1 – 95 $ / Piste SRO – 95 $ / Zone ruban bleu – 150 $

Samedi 19 août : Maren Morris avec TBD

Niveau 3 – 50 $ / Niveau 2 – 58 $ / Niveau 1 – 68 $ / Piste SRO – 68 $ / Zone ruban bleu – 123 $

Dimanche 20 août : Nelly avec Ashanti & Ja Rule

Niveau 3 – 45 $ / Niveau 2 – 50 $ / Niveau 1 – 55 $ / Piste SRO – 55 $ / Zone ruban bleu – 110 $

Un billet de 30 $ pour la soirée d’avant-spectacle est offert comme surclassement supplémentaire pour tous les concerts payants.

Marquez vos calendriers pour la foire de l’État de l’Illinois 2023, qui se déroulera du 10 au 20 août à Springfield. Restez à jour avec toutes les dernières nouvelles et annonces de la foire de l’État de l’Illinois en vous connectant avec nous via Facebook, Twitter et Instagram.