Une soirée avec le Père Noël arrive à la First Christian Church de Morris – Shaw Local

Une soirée avec le Père Noël se déroulera à la First Christian Church de Morris de 15 h à 19 h le samedi 17 décembre pour son plus grand événement de Noël de l’année, notamment le Village des artisans du Père Noël, Butch et Paulie’s Storyland et le Pôle Nord du Père Noël.

Le Village des artisans du Père Noël sera composé de près de 30 artisans locaux qui pourront aider à trouver ces cadeaux de dernière minute pour les amis et la famille. Les enfants peuvent visiter le village pour se faire peindre le visage par Freaky Fun Faces ou recevoir des animaux en ballon de Catfish the Clown.

Butch et Paulie’s Storyland auront des lecteurs invités racontant des histoires de Noël à 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 et 18 h 30. Les invités spéciaux de cette année comprennent le shérif Ken Briley, Pam Burton de la bibliothèque Morris, le Dr Larry Johnson, et un invité surprise très spécial.

Le pôle Nord du Père Noël présentera des lumières magiques, des décorations géantes et une occasion de prendre des photos avec le Père Noël. Tony Deblois jouera au pôle Nord de 15 h à 19 h et les Morris POMs, champions de l’État de l’Illinois 2022, se produiront à 17 h. Tous les enfants de moins de 12 mois peuvent se rendre rapidement au front dans la ligne express du Père Noël.

Une soirée avec le Père Noël recueillera des dons pour aider la famille Congo de Morris, qui se remettent d’un incendie dévastateur à leur domicile, qui a frappé le 14 octobre. La famille de cinq personnes et leur chien ont pu s’échapper en toute sécurité, mais ils étaient forcés de fuir la maison avec rien d’autre que les vêtements qu’ils portaient sur le dos.

Tous les dons reçus seront remis à la famille Congo lors du match de basket-ball universitaire de Morris High School le 3 janvier.

Pour plus d’informations sur cet événement, visitez santaclausiscomingtomorris.org ou trouvez le Père Noël arrive à Morris sur Facebook.