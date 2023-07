Une soirée avec David Beckham : Signer Messi, les éloges de Cantona et pourquoi les mamans ont toujours raison

Il semblait inévitable, avec David Beckham répondant aux questions sur la scène principale, que la conversation se tournerait vers sa nouvelle relation de travail avec Lionel Messi.

Ce à quoi il ne s’attendait peut-être pas, c’est qu’un membre du public lui demanderait pourquoi il avait recruté le septuple vainqueur du Ballon d’Or pour l’Inter Miami plutôt que Salford City, l’autre club dont Beckham est copropriétaire, au quatrième niveau du football anglais.

« Oui, je suis copropriétaire de Salford City », a commencé Beckham. « Et Salford est un endroit formidable. Mais, évidemment, l’Argentine est plus proche de Miami que de Salford. Je pense que c’était tout un attrait pour Leo… «

C’est à ce moment que Beckham s’est arrêté d’en dire plus avec un sourire révélateur qui a dit à son auditoire qu’il avait peut-être déjà trop laissé échapper.

Officiellement, le déménagement de Messi à Miami est toujours censé être un secret, en quelque sorte, lorsque Beckham et ses collègues travaillent sur la grande révélation, qui sera annoncée (peut-être) cette semaine. Quelque chose de spécial est prévu parce que, eh bien, cela doit être assez spécial lorsque le joueur en question est Messi – vainqueur de la Coupe du monde, superstar, redevance internationale du football.

Il est tout simplement difficile de maintenir la prétention quand, officieusement, le secret est dévoilé et que Messi a déjà confirmé que, plutôt que de retourner à Barcelone, il quitte le Paris Saint-Germain pour saupoudrer sa magie sur la Major League Soccer.

« Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec environ un million de messages sur mon téléphone », a déclaré Beckham. « Je pensais: » Qu’est-ce qui s’est passé? Je ne reçois généralement pas autant de messages. Tout d’un coup, j’apprends que Leo est sorti et a annoncé qu’il venait à Miami. Évidemment, ce n’était pas une surprise pour moi.

« J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du jeu à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans.

« Alors quand j’entends dire que l’un des meilleurs joueurs – sinon le meilleur joueur – qui a tout gagné dans le jeu, qui est toujours un grand joueur, encore jeune et qui fait toujours ce qu’il fait, veut jouer pour mon équipe, c’est un moment énorme pour nous.



Une fresque de Messi à Miami (Photo: Giorgio Viera / AFP via Getty Images)

Ce sont les premiers mots publics de Beckham sur la signature de Messi et ils ont été prononcés à la synagogue St Johns Wood United à Londres dans le cadre d’une conversation révélatrice et parfois émouvante sur les « leçons de leadership » pour les nouvelles bourses Lira Winston.

Lady Winston, une éducatrice juive renommée, est décédée en 2021. Son fils, Ben, est un ami de Beckham et le co-producteur exécutif de l’émission CBS The Late Late Show avec James Corden.

Tout cela a amené près de 700 personnes à la synagogue pour une séance de questions-réponses de 90 minutes qui a rappelé comment, 10 ans après sa retraite du jeu, l’attrait de Beckham s’étend bien au-delà du football.

Oui, il y avait des questions sur Manchester United, le Real Madrid, le LA Galaxy, l’AC Milan, le PSG et tous les moments qui ont contribué à façonner la vie professionnelle de Beckham, avec 115 apparitions pour l’équipe nationale d’Angleterre.

On a entendu parler du carton rouge contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998 et comment, toutes ces années plus tard, cela le chagrine toujours. « J’y pense encore, la plupart des semaines », a déclaré Beckham. « Sans aucun doute, cela m’affecte toujours. »

Il y avait des souvenirs nostalgiques du but sur coup franc contre la Grèce qui a conduit l’Angleterre à la prochaine Coupe du monde et l’a rétabli comme un héros national.

Mais il y avait aussi des questions de gens d’affaires qui voulaient des conseils professionnels. Il y avait des membres du public qui demandaient le point de vue de Beckham sur le bien et le mal des médias sociaux. Un gars voulait débattre de ce qui n’allait pas à Old Trafford depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. Mais il y avait aussi une mère qui demandait de l’aide pour trouver un équilibre entre les rêves de football de ses fils et la vie scolaire.

Beckham a affiché ce sourire étincelant et s’est adressé aux jeunes garçons qui étaient assis avec elle. « Souviens-toi, » dit-il, « Maman a toujours raison. »

Un honneur d’être dans le public en tant qu’excellent @benwinston a organisé une conversation avec son ami #David Beckham sur «Leçons de leadership», pour le lancement des «bourses Lira Winston». De belles histoires et des conseils de leadership. Mais surtout, juste un homme très humble. @JW3Londres pic.twitter.com/LARj33L2wH – Simon Brunner (@SimonAHPInfo) 2 juillet 2023

Juste après le passage clouté d’Abbey Road, rendu célèbre par la pochette de l’album des Beatles, il y avait aussi des rappels que l’homme en question, maintenant un père de quatre enfants de 48 ans, a déjà connu sa propre forme de Beatlemania.

La voix d’une femme a tremblé lorsqu’on lui a remis le micro et qu’elle a eu l’occasion de poser une question à l’homme qui a été capitaine de l’Angleterre pendant six ans. C’était, a-t-elle expliqué, « émouvant et très spécial ».

Ensuite, il y a eu l’histoire que Beckham a racontée à propos de son célèbre but contre Wimbledon lorsque le milieu de terrain, alors jeune de 21 ans, a tenté sa chance juste à l’intérieur de sa moitié de terrain et a marqué à 60 mètres.

Tout le monde se souvient de la balle en boucle, des bras agités du gardien de but battu et du regard triomphant sur le visage de Beckham, les bras tendus. Ce dont les gens n’ont peut-être jamais entendu parler, c’est de la réaction dans le vestiaire extérieur de Selhurst Park et de ce qu’elle nous a dit, en particulier, à propos de Ferguson.

« L’un de mes héros était Eric Cantona », a déclaré Beckham. « Il n’a pas dit grand-chose, Eric. Mais il est venu vers moi après le match. ‘David… quel but.’ C’était presque aussi bon que de le marquer.

« Je suis allé voir le patron. J’ai pensé qu’il allait dire « Bon but » et m’entourer de ses bras. Il m’a dit : ‘Tout droit dans le bus, et ne parle à personne.’ Mais c’était sa façon de me protéger. Il ne voulait pas que je parle aux médias parce qu’il savait ce que ce but allait faire.

Beckham est devenu l’une des personnes les plus célèbres de la planète, alias Goldenballs, non seulement en tant que footballeur mais en tant que leader de la mode et de la culture (bien qu’il ait admis regretter que ses cheveux soient en tresses sur toutes les photos de lui rencontrant Nelson Mandela).

Cette renommée, a reconnu Beckham, a conduit à des échanges tendus entre lui et Ferguson, surtout après avoir commencé à sortir avec Victoria Adams, alors pop star avec les Spice Girls et maintenant sa femme depuis 24 ans.

« J’ai toujours pensé que je commencerais ma carrière à Manchester United et que je terminerais ma carrière à Manchester United », a déclaré Beckham. « Je n’avais aucune intention de partir à aucun moment et je ne voulais jouer pour aucun autre club. »

Alors qu’est-ce que ça a fait, à l’été 2003, quand il a découvert que Ferguson avait décidé de le vendre ? « Pendant les trois années suivantes, je n’ai même pas pu regarder United à la télévision. Être à United et les soutenir, aussi longtemps que j’en ai eu, c’était évidemment bouleversant. «

Le thème de cette conférence était le leadership et, aussi tendu qu’il soit devenu avec Ferguson, on pouvait remarquer le respect qu’il y avait dans la voix de Beckham lorsqu’il parlait de son ancien manager.



Beckham et Ferguson en 2019 (Photo : Tom Purslow/Manchester United via Getty Images)

Il a également mentionné comment, en grandissant, c’était une autre forme d’amour dur qu’il avait vécu de la part de son père, Ted, un ancien monteur d’installations au gaz. Comment dur exactement? « J’avais l’habitude de finir en larmes chaque fois que je montais dans la voiture après les matchs. Quelle que soit la façon dont je jouais, il reprenait toujours les choses que je n’avais pas bien faites », a déclaré Beckham.

« La seule fois où je me souviens que mon père s’est retourné vers moi et m’a dit » Garçon, tu as réussi « ou » Garçon, tu as bien fait « , c’est quand j’ai remporté ma 100e sélection pour l’Angleterre. »

Ne le prenez pas mal. Il était heureux qu’il en ait été ainsi, a-t-il expliqué, car cela l’avait aidé à créer la force de caractère qui lui permettait de faire face aux moments les plus difficiles de sa carrière. Parce que, avouons-le, il y a eu des moments où Beckham était une figure de haine.

Pour illustrer ce point, on a rappelé à Beckham comment son coup de pied à l’Argentin Diego Simeone à France 98 l’avait conduit à être vilipendé dans les tabloïds.

Le titre du Daily Mirror – 10 Lions Héroïques, Un Garçon Stupide – s’est affiché sur l’écran derrière lui. Il en était de même pour le jeu de fléchettes simulé, toujours dans le Mirror, qui avait le visage de Beckham comme pièce maîtresse. Pire encore, il y avait l’effigie de Beckham qui est apparue dans un nœud coulant à l’extérieur d’un pub londonien. Et, un quart de siècle plus tard, il semble presque impensable que la couverture puisse être aussi vicieuse. Beckham a dit à quel point il était heureux, dans le monde d’aujourd’hui, qu’il y ait une meilleure compréhension des problèmes de santé mentale.



Beckham reçoit le carton rouge en 1998 (Photo : Adam Butler – PA Images/PA Images via Getty Images)

« C’était difficile, mais c’était plus difficile pour ma famille que pour moi », a déclaré Beckham. « J’essaie de ne pas être émotif, mais c’est ce qui m’inquiétait plus qu’autre chose.

« Je me souviens que mon grand-père m’a appelé et m’a dit: » David, j’ai des gens qui frappent à la porte en disant que tu as laissé tomber tout le pays et toute ta famille, que dois-je dire?

« Je ne pouvais pas conduire dans Londres. Je ne pouvais pas me promener dans Londres. Je ne pouvais pas aller au restaurant. Je ne pouvais pas aller dans les bars. Même mes amis ne voulaient pas sortir avec moi. Ils savaient que j’allais être abusé. Si je m’arrêtais aux feux rouges, les gens frappaient ou crachaient sur ma voiture. Ce genre de choses m’arrivait, tous les jours, pendant pas mal d’années.

Ces jours-ci, la dévotion de Beckham est envers l’équipe actuellement en bas de la Conférence Est en MLS.

Cela a été, a-t-il dit, l’une des expériences les plus difficiles mais les plus enrichissantes de sa carrière, étant donné que l’Inter Miami a été créé il y a seulement cinq ans. Un nouveau stade, Miami Freedom Park, est en cours de construction et Beckham, essayant de ne pas mentionner trop souvent The Big Messi (Non) Secret, a décidé de dire qu’il y avait « des temps passionnants à venir ».

Quant à sa propre forme de leadership, Beckham a parlé des valeurs de travail acharné, de leadership par l’exemple, de ne jamais laisser la complaisance s’installer et d’être si dévoué à sa profession que Victoria a pleuré lorsqu’il a été invité à rejoindre le PSG, quittant la maison familiale. à Londres, à l’âge de 37 ans.

Cela l’a touché, a-t-il dit, que quelqu’un d’aussi difficile à satisfaire que Roy Keane fasse souvent l’éloge de son éthique de travail et de son professionnalisme, contrairement au soupçon de Ferguson selon lequel Beckham pourrait être distrait par sa renommée et son style de vie.

Décevant peut-être, on n’a pas demandé à Beckham à quel point il lui avait été difficile de retirer Phil Neville, son ami et ancien coéquipier de United, en tant que manager de l’Inter. Ou, en effet, la controverse d’être ambassadeur du Qatar lors de la dernière Coupe du monde.

Mais il y avait d’autres exemples de ce qu’il pensait être un bon et un mauvais leadership.

Un sujet de conversation, revenant à 1998 pour la dernière fois, était Glenn Hoddle, alors manager de l’Angleterre, le blâmant publiquement pour la sortie de la Coupe du monde de l’équipe. Quel genre de leadership était-ce? « Je n’ai entendu que ce que Glenn a dit récemment », a déclaré Beckham. « J’ai été surpris, mais les gens disent des choses dans le feu de l’action et tout le monde souffrait à ce moment-là. »

Beckham s’est vu rappeler ces commentaires parce qu’il aide Netflix à créer un biopic de sa vie.

« Il y avait un leader dans ce vestiaire », a-t-il ajouté. « J’étais évidemment contrarié. Tony Adams a passé son bras autour de moi et m’a dit : ‘Fils, ne t’inquiète pas pour ça, tu as fait une erreur, passe à autre chose.’ Il a été incroyable avec moi et je n’oublierai jamais ce moment.

