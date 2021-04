La collection Eeyore de SKYE Stacey est une douleur dans le cul pour son petit ami Matt Taylor – 127 peluches occupant une position privilégiée sur leur lit.

Carer Skye, 26 ans, propose des produits dérivés de Disney, notamment de la literie, des figurines et des vêtements.

Matt, 27 ans, de Basingstoke, Hants, a déclaré: «Elle a refusé de les expulser du lit.

« Mais je vois la joie qu’ils lui apportent. »

Il a ajouté: « Quand nous avons commencé à sortir avant que je sois allé chez ses parents, Skye n’a jamais rien mentionné à propos de sa collection, donc c’était un peu une surprise quand je les ai vus pour la première fois.

«Mes sentiments envers Bourriquet ont augmenté au fil des ans; Avant, je ne pensais pas beaucoup à lui, mais maintenant je dirais que je l’aime comme je vois la joie qu’il apporte à Skye.

«Nous sommes d’accord pour dire que la maison est mise en place à 50/50, donc nous irions entre le football et son Bourriquet et les autres Disney Merch».

Le couple est ensemble depuis huit ans, mais l’obsession de Skye Eeyore a commencé alors qu’elle n’était qu’une enfant.

Elle a expliqué: «Je me souviens d’être allée dans les magasins quand j’étais petite et qu’ils avaient un grand magasin Disney, alors j’ai supplié mon père de me laisser acheter quelque chose.

«Il a dit oui alors j’ai pris une peluche Bourriquet et c’est là que tout a commencé; J’en ai de plus en plus.

«J’ai toujours le tout premier bonnet en peluche Eeyore que j’ai ramassé; il a été très aimé au fil des ans.

«Je dis toujours que Bourriquet est mon animal spirituel parce que je partage beaucoup de ses traits personnels.»