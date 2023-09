Une soignante appelle à un « changement de culture » en soins infirmiers après la mort d’un homme autochtone

Cette histoire fait partie d’une série examinant la discrimination systémique contre les patients autochtones au sein de la profession infirmière en Colombie-Britannique.

Cela fait huit ans que Keegan Combes est décédé d’une intoxication accidentelle au méthanol après avoir été négligé par le personnel d’un hôpital de Colombie-Britannique.

Mais ce n’est que récemment que les dures vérités sur les préjugés et les stéréotypes qui ont contribué à sa mort ont été publiquement reconnues, et son histoire est désormais un élément crucial dans la lutte visant à démanteler le racisme anti-autochtone dans la profession infirmière, selon l’organisme de réglementation des infirmières de la Colombie-Britannique. .

Des tests de laboratoire effectués peu de temps après l’arrivée de l’homme de la Première nation Skwah, âgé de 29 ans, ayant une déficience intellectuelle à l’hôpital général de Chilliwack ont ​​montré des signes clairs de la cause de ses vomissements, de sa posture affalée et de son discours incohérent, selon un rapport de l’Autorité sanitaire des Premières Nations (FNHA). ).

Mais au lieu de prendre des mesures qui auraient pu lui sauver la vie, les infirmières et autres professionnels qui ont vu Combes en septembre 2015 l’ont laissé sans surveillance et attaché à son lit pendant une grande partie de la nuit, et n’ont pas vérifié ses signes vitaux pendant au moins 6,5 heures. le rapport dit .

« Le manque d’urgence et de négligence dont Keegan a fait l’expérience à l’hôpital suggère qu’on l’a laissé ‘dormir’ et fait écho aux expériences courantes de stéréotypes sur les peuples autochtones (croyances racistes) qui ont conduit à un comportement discriminatoire dans les contextes de soins de santé d’urgence. « , lit-on dans le rapport.

L’empoisonnement au méthanol est traitable s’il est détecté à temps, mais il faudrait plus de 12 heures avant que l’état de Combes soit correctement diagnostiqué, selon le rapport. À ce moment-là, il avait arrêté de respirer. Il a passé les 10 derniers jours de sa vie en soins intensifs avant de mourir le 26 septembre 2015.

Le rapport des autorités sanitaires sur son décès, intitulé En souvenir de Keegan, a été offert comme un cadeau aux dirigeants du système de santé de la Colombie-Britannique – une chance pour ceux qui ont le pouvoir de tirer les leçons des torts passés et d’apporter des changements systémiques pour assurer la sécurité des patients autochtones, selon la FNHA.

Il est « intrinsèquement important » pour le travail de lutte contre le racisme actuellement en cours au BC College of Nurses and Midwives, selon la registraire Cynthia Johansen, à égalité avec celui de 2020. En pleine vue rapport sur le racisme anti-autochtone dans les soins de santé en Colombie-Britannique.

Le collège d’infirmières est le plus grand organisme de réglementation des professionnels de la santé de la Colombie-Britannique, établissant des normes professionnelles et décidant des disciplines pour 67 000 inscrits.

« C’est devenu un énorme outil d’apprentissage pour nous et quelque chose par rapport auquel nous pouvons mesurer le travail que nous accomplissons », a déclaré Johansen à propos du rapport.

« Il est exactement celui à qui ce système veut faire du mal »

À cette fin, la soignante de Combes, Rhianna Millman, a été embauchée comme première consultante en sécurité et humilité culturelles autochtones du collège. Elle a déclaré à CBC que même si elle ne pouvait pas discuter de son rôle, « il doit absolument y avoir un changement de culture » au sein des soins infirmiers pour éviter des préjudices continus aux patients autochtones.

« Le système est conçu pour nuire à quelqu’un comme Keegan, quelqu’un qui se présente comme visiblement autochtone, qui présente un handicap physique et un diagnostic de santé mentale », a déclaré Millman.

« Il est exactement celui que ce système veut blesser. Lorsqu’il s’agit du côté privilège de la médaille, il est tout en bas. »

Combes vivait avec Millman et sa famille depuis deux ans lorsqu’il est décédé. Il était un joueur d’échecs passionné et un pianiste talentueux et était inscrit dans une école de métiers.

« Il était le plus cool », a déclaré Millman.

Rhianna Millman est photographiée à Vancouver le 27 juillet 2023. Elle s’occupait de Keegan Combes lorsqu’il est décédé des suites d’un empoisonnement accidentel au méthanol en 2015. (Maggie MacPherson/CBC)

Après sa mort, elle a découvert qu’il avait probablement été empoisonné en buvant accidentellement du liquide d’essuie-glace. Un employé du dépanneur où Combes aimait acheter des collations a déclaré à Millman qu’il avait acheté une bouteille de liquide jaune vif, après avoir vu un autre client acheter la même chose.

Millman pense que Combes l’a peut-être confondu avec une boisson énergisante d’une couleur similaire que son mari avait souvent à la maison.

« J’espère vraiment qu’il ne souffrait pas trop », a-t-elle déclaré.

Keegan expose en détail la manière dont les préjugés systémiques contre les patients autochtones ont affecté les soins de Combes et indique clairement que sa mort n’était pas le résultat d’une ou deux « pommes pourries ».

Il décrit plusieurs « rencontres culturellement dangereuses » que Combes et Millman ont vécues à l’hôpital de Chilliwack à partir du 15 septembre 2015, notamment les longs retards dans le diagnostic et le traitement, la décision de le maîtriser, le manque de communication et la négligence générale d’un patient grièvement blessé. malade.

REGARDER | Le soignant de Keegan Combes dit qu’il a été laissé mourir seul : Un soignant affirme que les infirmières ont laissé tomber un homme de la Première Nation de Skwah Rhianna Millman, soignante de Keegan Combes, 29 ans, décédé après avoir été négligé à l’hôpital général de Chilliwack, explique comment son expérience reflète l’héritage des pensionnats et de la rafle des années 60.

Ces rencontres ont commencé juste après que Millman ait appelé le 911, lorsque les secouristes puis le personnel de l’hôpital lui ont assuré qu’ils « connaissaient Keegan », ce qui, selon le rapport, suggère qu’ils avaient des idées préconçues négatives à son sujet.

Puis, après l’arrivée de Combes – et bien avant que les médecins ne réalisent ce qui n’allait pas chez lui – un médecin résident a suggéré à Millman de placer une ordonnance de « ne pas réanimer » (DNR) dans son dossier. Le médecin a déclaré que cette recommandation était basée sur sa « qualité de vie », selon le rapport.

« Cette suggestion… fait écho à un stéréotype raciste qui fait partie de la société canadienne depuis des centaines d’années. Depuis le premier contact, l’une des façons dont les colons canadiens ont justifié la colonisation est une croyance erronée selon laquelle les peuples autochtones étaient physiquement inférieurs et destinés à « mourir ». « , indique le rapport.

Fraser Health « engagé dans le travail de lutte contre le racisme chez les Autochtones »

Initialement, un examen de la sécurité des patients mené par Fraser Health a conclu que le racisme et les préjugés n’ont joué aucun rôle dans ce qui est arrivé à Combes, selon le rapport de la FNHA, mais au cours des huit années qui ont suivi, l’autorité sanitaire a changé de position et s’est excusée.

Le porte-parole de Fraser Health, Dixon Tam, a déclaré à CBC dans un courriel que l’autorité sanitaire avait pleinement accepté les conclusions de Remembering Keegan avec « humilité et respect afin de nous aider à avancer dans notre voyage vers la sécurité culturelle ».

Tam a ajouté que Fraser Health met en œuvre toutes les recommandations du rapport In Plain Sight.

« En tant qu’organisation, nous nous engageons dans le travail de lutte contre le racisme chez les Autochtones et travaillons collectivement pour fixer des objectifs, mesurer les progrès et rester responsables de nos progrès », a-t-il écrit.