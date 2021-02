Une sœur porte l’enfant de substitution d’un frère gay pour l’aider à devenir papa

Une sœur aide son frère gay à devenir papa en portant son bébé comme mère porteuse. L’incident a eu lieu à Manchester, où Tracey Hulse, 42 ans, a étendu son aide à son frère Anthony Deegan, 38 ans, et à son fiancé Ray Williams, 30 ans, après leur recherche d’une mère porteuse pendant un an.

Le 12 octobre de l’année dernière, le couple ravi a accueilli leur bébé Theo dans le monde. Le couple avait contracté un prêt de 36 000 £ pour trois séries de FIV en utilisant deux donneurs d’ovules anonymes. Alors que les deux avaient donné du sperme, ils ont choisi de ne pas découvrir qui est le père biologique.

Parler à Courrier quotidien, Anthony a dit que lui et Tracey étaient proches comme des meilleurs amis et qu’il l’a accompagnée dans l’allée le jour de son mariage car leur père ne pouvait pas assister à la cérémonie.

Anthony possède une franchise Subway et Tracey est responsable régional. Elle dit qu’elle a décidé d’aider le couple car après un an de recherche d’une mère porteuse, le couple commençait à perdre espoir. Elle ajoute qu’elle avait offert deux fois auparavant et qu’ils en ont tous ri, mais la troisième fois, elle leur a dit à quel point elle était sérieuse. Son mari lui a dit qu’elle était peut-être trop vieille pour cela, mais Tracey prétend qu’elle se sentait honorée car cela signifiait que son frère lui faisait suffisamment confiance pour porter son bébé.

Anthony pensait que son bébé était entre de bonnes mains car Tracey avait six enfants à elle. Il dit qu’elle lui a fait le plus beau cadeau de la vie et que leur lien est maintenant plus fort que jamais. Le couple n’a pas payé Tracey comme Anthony le dit: « Vous ne pouvez pas mettre un prix sur ce qu’elle a fait pour nous. »

Le couple cherchait à trouver une mère porteuse lors d’événements sociaux organisés par Surrogacy UK mais avait presque abandonné après un an.

Dans Care Fertility, basé à Manchester, ils ont commencé le processus de FIV où ils ont tous deux fait don de leur sperme et créé deux lots séparés. Après l’échec de deux cycles de FIV, ils ont eu de la chance pour la troisième fois. Anthony déclare qu’ils travaillaient tous les trois en tant qu’unité et qu’ils la mettaient toujours en premier pour mettre son corps à travers le stress pour eux.

Tracey a subi une césarienne alors que la tête de bébé Theo était coincée. Mais, dit-elle, depuis le moment où il est né, il s’est contenté de ses deux papas.