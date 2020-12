Sitanan Satsaksit, la sœur aînée du dissident, a été rejointe par ses avocats au bureau du juge d’instruction du tribunal municipal de Phnom Penh et a déclaré qu’elle espérait que la réunion conduirait à une enquête officielle sur le sort de son frère. Le Cambodge a nié les enlèvements et a déclaré qu’aucune enquête n’était prévue.

«Je suis content de pouvoir venir aujourd’hui. Je suis sûr que les preuves dont nous disposons sont suffisantes pour prouver que Wanchalearm était ici et a disparu ici », a déclaré Sitanan aux médias à l’amiable en thaï. « Nous espérons que les documents que nous fournissons aux autorités cambodgiennes pourront les aider à enquêter et à résoudre cette affaire. »

Cependant, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, le général Khieu Sopheak, a déclaré plus tard que la police accueillerait favorablement les plaintes et les preuves de témoins, de groupes de défense des droits et de membres de la famille et serait heureuse de coopérer.