La sœur d’une femme de l’Arizona qui avait disparu pendant une semaine avant d’être retrouvée dans une zone désertique dans un état critique dimanche a révélé que la famille restait perplexe face à la disparition.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Angelina Goodwin a également appelé ceux qui ont critiqué la réaction de la famille à la disparition de sa jeune sœur Jessica.

La femme de 28 ans a été portée disparue le 11 janvier après avoir été appelée malade de son travail de chiropracteur et avoir quitté son domicile dans des circonstances suspectes.

Elle a été retrouvée dimanche dans une réserve indienne près de Phoenix, en Arizona, après que des flics ont retrouvé le signal de son téléphone portable et a été transportée par avion à l’hôpital avec une déshydratation sévère.

Sa sœur Angelina Goodwin dit que Jessica se rétablit à l’hôpital et répond au traitement, mais que la famille n’a toujours « aucun détail sur ce qui s’est encore passé ».

« Je demande simplement la vie privée de Jess alors qu’elle se remet et guérit de cet événement terriblement traumatisant », a déclaré Angelina à Fox News.

Elle a ajouté que la famille «demande simplement à tout le monde d’être patient».

Le bureau du shérif du comté de Pinal a confirmé mardi que Jessica avait maintenant été transférée hors de l’unité de soins intensifs alors que son état continuait de s’améliorer.

« Pour le moment, il n’y a aucune preuve de jeu déloyal, ni aucun signe de crime. Nous demandons à chacun de respecter sa vie privée pendant qu’elle se rétablit », a déclaré un porte-parole à DailyMail.com.

Jessica a disparu de son domicile à Gilbert, qui se trouve à la périphérie de Phoenix, laissant son chien derrière elle, et a été vue pour la dernière fois dans des images de surveillance au volant de sa Volkswagen Jetta blanche 2013, s’éloignant d’un lave-auto, le dernier endroit où elle a utilisé son crédit. carte.

La voiture a été retrouvée avec des dommages mineurs près du lave-auto jeudi soir, mais il n’y avait aucun signe d’elle.

La police de l’époque a déclaré que « l’emplacement et la manière » dans lesquels le véhicule avait été retrouvé étaient « de nature suspecte » mais ne soupçonnaient toujours pas un acte criminel.

Dans un GoFundMe créé par Angelina cette semaine pour aider sa sœur à payer ses factures médicales, elle a semblé révéler que la voiture de Jessica avait été accidentée lorsqu’elle a été retrouvée.

Dimanche après-midi, la police a découvert Jessica après avoir retracé le signal de son téléphone portable dans la réserve indienne de Gila River, une zone désertique à environ 50 km de son domicile.

«Ma sœur Jessica Goodwin a disparu pendant 6 jours. Sa voiture a été retrouvée écrasée dans un lavage et elle a été retrouvée plus tard dans le désert en train de se battre pour sa vie. Elle est maintenant à l’hôpital en convalescence », a écrit Angelina.

«J’essaie de collecter des fonds pour elle lorsqu’elle sera libérée. Tout aide! Elle va avoir besoin de beaucoup de soutien pour les frais médicaux, les réparations de voiture et tout autre traitement dont elle pourrait avoir besoin.

« J’apprécie chaque personne qui a rayonné de positivité et a montré un amour et un soutien incroyables pour ma douce petite sœur. »

La page a recueilli 4 760 $ mardi soir.

Pourtant, dans un message sur sa page Facebook, Angelina a également critiqué des personnes « blessantes et cruelles » pour avoir fait « des commentaires non sollicités et dégradants sur ma famille ».

Elle les a accusés d’avoir « enlevé le pur miracle, c’est que Jess a été retrouvée vivante » et elle a affirmé que la famille n’était pas tenue de révéler tous les détails.

«Ma sœur est vivante et en convalescence. MERCI au PCSO et à tous nos amis et famille pour le partage, la recherche et la prière. J’ai réactivé mon Facebook pour faire cette seule déclaration et celle-ci seulement », a commencé Angelina.

« Nous n’avons peut-être pas réagi à cette situation comme tout le monde l’aurait souhaité et espéré, mais mettez-vous à notre place une seule fois », a-t-elle ajouté.

«Personne ne sait comment gérer des situations comme celles-ci parce que les gens ne sont pas censés être dans des situations comme celles-ci. Nous faisons de notre mieux en tant que famille. Nous ne devons à personne d’explication pour nos réactions et nous n’avons certainement pas besoin de publier dans le monde tous les détails concernant ma sœur.

RAPPEL: Il s’agit toujours d’une enquête EN COURS. Donc, si vous voulez spéculer, empêcher l’enquête et pratiquer la diffamation sur les réseaux sociaux, soyez mon invité.

Le bureau du shérif du comté de Pinal a déclaré qu’il « enquêtait toujours sur ce qui avait conduit à sa disparition », confirmant que Jessica avait été retrouvée dans un état déshydraté.

Bien qu’ils disent ne pas soupçonner un acte criminel, la plupart des détails entourant la disparition ne sont pas clairs.

Ils avaient précédemment déclaré qu’elle avait disparu dans des circonstances « anormales » mais n’avaient donné aucun détail supplémentaire.

Ses amis et sa famille ont sonné l’alarme après qu’elle ne se soit pas présentée au travail le 11 janvier.

Lorsque sa voiture a été retrouvée près du lave-auto avec des dommages, ils sont devenus encore plus inquiets.

« L’endroit où se trouvait sa voiture n’était pas l’endroit où elle l’aurait emmenée.

« Même si elle revenait ici pour 30 minutes de route, elle emmènerait son chien », a déclaré son ami Chandler Storck à Fox 10 la semaine dernière.

Il a dit que sa disparition était complètement hors de son caractère.

« Ces comportements, c’est pourquoi nous sommes si inquiets parce que c’est complètement différent d’elle.

« Si elle va quelque part pour se vider l’esprit, elle emmènera son chien à coup sûr.

« Si elle va faire un tour en voiture, un 20 ou 30 minutes, elle va amener son chien.

«Si elle sort de la ville, elle amène son chien. Elle ne laisse jamais son chien plus d’une nuit », a-t-il déclaré.

Elle a été retrouvée dans la réserve indienne de Gila River, une zone désertique à environ 30 miles de chez elle.

Dans une déclaration sur Facebook dimanche soir, le shérif du comté de Pinellas a déclaré: « Les enregistrements téléphoniques ont conduit les détectives et les recherches et sauvetage du PCSO dans une zone de terre de la communauté indienne de Gila River.

Au cours de leur recherche, Goodwin a été repéré vers 4 h 45 dimanche soir.

« Elle est actuellement dans un état critique et est transportée par avion vers un hôpital de la région. »

Le shérif Mark Lamb a ajouté: « C’est le résultat que nous espérions et pour lequel nous avons tous prié.

«Je félicite nos détectives et notre équipe de recherche et de sauvetage pour leur engagement et leur souci du détail.

On ne sait pas si Goodwin est marié ou célibataire.