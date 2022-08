Une sœur consulte Facebook pour obtenir des informations sur la mort de son frère à Kelowna

Une femme s’est rendue sur Facebook pour trouver des détails concernant la mort de son frère, Daniel (Dan) Powell.

Le 30 juillet, Powell a été retrouvé mort à Kelowna sans ses effets personnels ni son téléphone, a déclaré sa sœur Darlene Strain.

Cpl. Mike Della-Paolera a déclaré qu’une enquête active était menée par la GRC et le service du coroner de la Colombie-Britannique. La GRC ne divulgue aucune information supplémentaire au public pour le moment.

“Il y a des questions sans réponse quant à son activité précédente, qui ou où il avait été et ainsi de suite”, a déclaré Strain.

Powell a été vu pour la dernière fois sur un bateau avec une femme non identifiée, a déclaré Strain.

Elle demande aux gens de communiquer avec elle ou avec la GRC de Kelowna pour toute information relative au décès de son frère.

