Une sœur confirme l’identité de l’homme tué par la GRC de Revelstoke

L’identité de l’homme qui a été tué après avoir été abattu par la police à Revelstoke a été identifiée par sa sœur.

Garry Pashe Jr., un homme de 24 ans de Portage la Prairie, au Manitoba, a été confirmé comme victime de la fusillade survenue à la suite d’une poursuite policière à Revelstoke le 27 août par Mellisa Pashe, sa sœur, dans une publication sur Facebook.

« Je ne voulais pas qu’il soit considéré comme un simple statistique parmi d’autres, un criminel violent ou un homme inconnu tué par balle par la police », a déclaré Mellisa Pashe dans un message sur Facebook.

L’incident s’est produit après que la GRC de Revelstoke a été appelée pour enquêter sur un véhicule volé. Les agents ont localisé le véhicule et ont utilisé une voiture de patrouille pour bloquer le chemin du suspect. Une fois que le SUV en fuite s’est arrêté, l’homme est sorti et s’est enfui à pied, pour finalement entrer dans le véhicule de police. Le policier a ensuite tiré sur l’homme, qui est décédé plus tard à l’hôpital.

Le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO), un organisme de surveillance de la police dirigé par des civils, enquête sur l’incident. Ils ont enquêté sur 26 fusillades impliquant la police entre mars 2022 et mars 2023, un record, et au moins les trois quarts de ces incidents font toujours l’objet d’une enquête aujourd’hui, selon l’IIO.

Le Revelstoke Review a contacté Mellisa Pashe pour commentaires. Nous fournirons une mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.









