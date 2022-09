Une sœur a reçu un appel du président disant qu’un natif de Lombard a été libéré par les talibans – Shaw Local

Charlene Cakora a consacré “chaque jour” des 31 derniers mois à libérer son frère.

Son angoisse s’est transformée en une vague de soulagement. L’otage américain Mark Frerichs, un lombard et entrepreneur en génie civil qui a été enlevé en Afghanistan en janvier 2020, a été libéré lundi par les talibans en échange d’un baron de la drogue taliban condamné qui avait été détenu dans une prison fédérale américaine.

Cakora, de Lombard, a déclaré avoir appris la nouvelle lorsque son téléphone portable a sonné à 3 h 36 lundi et que le président Joe Biden était en ligne, le Chicago Sun-Times a rapporté.

“J’étais juste impressionné. J’étais abasourdi, très heureux, très heureux », a déclaré Cakora, ajoutant que l’appel de Biden « a été très bref, pour en venir au fait, parce que, vous savez, il était aux funérailles de la reine », faisant référence au dernier jour de services pour la reine Elizabeth II à Londres.

“Mais il a été très bref et gentil et a simplement dit que mon frère avait de la chance de m’avoir comme sœur”, a-t-elle déclaré.

Frerichs, 60 ans, travaillait sur des projets de génie civil au moment de son enlèvement le 31 janvier 2020 à Kaboul. On pense qu’il a été attiré dans une réunion pour discuter d’un nouveau projet, puis emmené contre son gré à Khost, un bastion du réseau Haqqani lié aux talibans près de la frontière pakistanaise.

Il était accompagné lundi de l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages et était dans un état de santé stable, a indiqué un responsable américain. Sa destination finale n’était pas immédiatement claire, bien qu’un responsable du ministère qatari des Affaires étrangères ait déclaré que Frerichs se rendrait bientôt de Doha, la capitale du Qatar, aux États-Unis. Frerichs se serait d’abord arrêté en Allemagne pour des contrôles médicaux.

“J’ai mon téléphone à côté de moi et j’ai peu dormi depuis 2 ans et demi”, a déclaré Cakora au Sun-Times. Elle a dit qu’elle a toujours été proche de son frère, qui a deux ans de plus.

“Nous n’avons jamais abandonné l’espoir qu’il survivrait et rentrerait chez nous en toute sécurité”, a déclaré Cakora dans un communiqué publié lundi.

Elle a remercié le président Joe Biden et les sens américains Tammy Duckworth et Dick Durbin pour leurs efforts pour obtenir sa liberté.

Duckworth “s’est personnellement impliqué – plaidant sans relâche au sein de notre gouvernement pour le ramener chez lui”, a déclaré Cakora dans le communiqué.

Duckworth a exprimé “un profond soulagement que Mark Frerichs, un vétéran de la marine qui a servi notre nation honorablement, soit maintenant de retour en toute sécurité entre les mains des Américains après avoir été kidnappé en Afghanistan il y a plus de deux ans et demi”.

“Je suis ravi que sa famille, qui a longtemps été les champions de Mark, puisse le retrouver”, a déclaré Duckworth, un démocrate de Hoffman Estates, dans un communiqué. “Je félicite le président Biden … d’avoir pris les mesures nécessaires pour prouver que nous ne laissons pas les Américains derrière nous.”

Lors d’un briefing avec des journalistes lundi, de hauts responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’il était devenu clair au cours des négociations avec les talibans que la libération de Bashir Noorzai, un trafiquant de drogue condamné à perpétuité dans une prison fédérale américaine, était essentielle pour garantir la liberté de Frerichs.

“Mon frère est vivant et en sécurité parce que le président Biden a agi”, a déclaré Cakora dans son communiqué. «Il y avait des gens qui se disputaient contre l’accord qui a ramené Mark à la maison, mais le président Biden a fait ce qui était juste. Il a sauvé la vie d’un vétéran américain innocent.

Frerichs a été pris en otage un mois avant que les États-Unis ne signent un accord de paix avec les talibans en février 2020.

“Au départ, l’administration Trump a cédé notre influence pour ramener Mark rapidement chez lui en signant un accord de paix avec les talibans sans jamais leur avoir demandé de renvoyer Mark en premier”, a déclaré Eric Lebson, un ancien responsable de la sécurité nationale américaine qui a conseillé la famille de Frerichs.

“La famille de Mark a ensuite dû naviguer entre deux administrations, où de nombreuses personnes considéraient le retour en toute sécurité de Mark comme un obstacle à leurs projets pour l’Afghanistan”, a déclaré Lebson dans un communiqué.

Cakora a remercié “les innombrables personnes” du département d’État, du FBI et du Conseil de sécurité nationale, et a déclaré que les efforts de l’ambassadeur Roger Carstens, l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages, “pour rehausser le profil de Mark dans les administrations Trump et Biden étaient des facteurs importants. dans le résultat d’aujourd’hui.

Une vidéo de Frerichs plaidant pour sa libération, un bref enregistrement publié par The New Yorker en avril, a fourni la première confirmation publique qu’il était toujours en vie.

Duckworth à l’époque a exprimé son soutien à un échange de prisonniers.

“Bashir Noorzai a coopéré avec notre gouvernement en fournissant des renseignements et en nous aidant à récupérer les armes des talibans pendant des années et, en tant qu’homme âgé en mauvaise santé, il est peu probable qu’il revienne à un poste d’importance opérationnelle pour les talibans”, a-t-elle déclaré en avril. .

Le représentant américain Sean Casten, un démocrate de Downers Grove, a salué le « plaidoyer constant du président Biden, du sénateur Durbin et du sénateur Duckworth pour assurer son retour en toute sécurité ».

Durbin a déclaré dans un communiqué que la libération de Frerichs était attendue depuis longtemps.

“L’utilisation tragique et cruelle de lui comme otage a finalement pris fin”, a déclaré Durbin.

Cakora a déclaré au Sun-Times qu’elle n’avait pas encore parlé à son frère, et sa prochaine décision est sa décision.

https://www.dailyherald.com/news/20220919/very-very-happy-sister-got-call-from-president-saying-lombard-native-was-released-by-taliban