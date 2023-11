Une société technologique cotée à HKEX lance un fonds Bitcoin de 15 millions de dollars

Linekong Interactive, une société de production de jeux et de films dont le siège est à Pékin et cotée à la Bourse de Hong Kong (HKEX), alloue 15 millions de dollars pour investir dans des projets s’appuyant sur le réseau Bitcoin.

Wang Fang, le fondateur de Linekong, dit dans un tweet du 8 novembre, le fonds, surnommé « BTC Next », sera utilisé pour accélérer les projets émergents dans l’écosystème Bitcoin, notamment « les protocoles d’émission d’actifs, les marchés commerciaux, l’expansion, les machines virtuelles, NFT, RWA et GameFi ».

Pour les premiers efforts, l’entreprise « participerait à la recherche et à l’investissement des actifs écologiques du réseau Bitcoin le plus tôt possible », publierait ses portefeuilles d’investissement et mettrait à jour la liste des actifs cryptographiques écologiques Bitcoin. “Le rideau panoramique de l’écologie du réseau Bitcoin s’est lentement déployé”, a écrit BTC Next. Traditionnellement, Bitcoin manquait de la programmabilité associée aux blockchains plus récentes telles que Ethereum, restant pour la plupart des périodes largement inchangées depuis son invention en 2008.

Cependant, l’écosystème Bitcoin s’est considérablement développé cette année avec l’invention des ordinaux et des inscriptions, deux nouvelles méthodes de stockage de données qui, ensemble, permettent aux utilisateurs de créer des actifs numériques uniques sur la blockchain Bitcoin.

En juin, le portefeuille multi-chaînes BitKeep (maintenant Bitget Wallet) a ajouté la prise en charge des dépôts et des retraits pour les jetons Bitcoin BRC-20, calqués sur la norme Ethereum ERC-20. Le 7 novembre, Binance a répertorié les ordinaux de jetons BRC-20 (ORDI) populaires, ce qui a fait grimper sa valeur de plus de 40 % en une seule journée. Les jetons BRC-20 ont au total atteint 1,36 milliard de dollars de capitalisation boursière depuis leur création.

Fondée en 2007 à Pékin en tant que société de jeux en ligne, Linekong Interactive est devenue publique à Hong Kong en 2014. Avant de fonder Linekong, Wang était vice-président du développement de logiciels chez Kingsoft Software, un conglomérat chinois de technologie de l’information.

Wang a démissionné de son poste de PDG de Linekong en 2018 pour se concentrer sur la blockchain, fondant plusieurs projets dans les domaines des jetons non fongibles, de la finance décentralisée et de l’espace minier Bitcoin. Il est revenu chez Linekong en tant que PDG en 2022 après une invitation du conseil d’administration de la société à mieux intégrer les produits Linekong avec Web3.

