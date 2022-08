Une société minière de la Colombie-Britannique condamnée à une amende de 35 000 $ pour des publicités déguisées en journalisme

Une société minière de lithium de la Colombie-Britannique a été condamnée à une amende de 35 000 $ pour publicité trompeuse.

En 2017, Bearing Lithium Corp. et Jeremy Arthur William Poirier, alors PDG, ont publié une publicité sur des fils de presse et des sites Web qui ont délibérément négligé de noter qu’il s’agissait de contenu promu.

“Le publireportage a été écrit dans le style d’un article de presse conçu pour ressembler et se lire comme un contenu journalistique objectif. Cependant, aucune des diffusions n’a révélé que le publireportage avait été publié au nom de Bearing », indique un accord de règlement du 22 juillet entre la société et la BC Securities Commission.

La société a en outre payé pour que 19 influenceurs des médias sociaux fassent la promotion de son contenu sur Twitter, LinkedIn, investFeed, iHub et Facebook. Encore une fois, il est apparu comme une nouvelle plutôt qu’une publicité.

En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, toute personne engagée dans des activités de relations avec les investisseurs doit divulguer clairement et visiblement quand elle publie du matériel promotionnel. Les actions de Bearing Lithium Corp sont négociées à la Bourse de croissance TSX.

Dans l’entente de règlement, elle et Poirier admettent avoir contrevenu à la Loi et s’engagent à payer respectivement 25 000 $ et 10 000 $.

