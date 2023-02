Une société minière australienne perd un appareil radioactif, l’agence nucléaire se joint à la recherche dans l’arrière-pays

Les autorités australiennes ont déployé plus de personnel et d’équipements spécialisés alors qu’elles continuent de rechercher une petite capsule radioactive tombée d’un camion quelque part dans l’Outback.

“La livraison d’aujourd’hui renforcera encore nos efforts de recherche et complétera l’équipement que nous utilisons depuis le début des recherches jeudi dernier”, a déclaré Darryl Ray, contrôleur des incidents pour les services d’incendie et d’urgence, dans un communiqué.

“L’équipement peut détecter les radiations émises par la capsule manquante et est actuellement utilisé dans la région métropolitaine de Perth et sa périphérie.”

Le Département des incendies et des services d’urgence de l’Australie-Occidentale (WADFES) a annoncé une alerte aux radiations pour de grandes parties de l’État, qui reste en vigueur pendant la poursuite des recherches.

La capsule de 8 millimètres de long contient du césium 137, qui émet un rayonnement égal à 10 rayons X par heure. La capsule faisait partie d’une jauge mesurant la densité du minerai de fer qui appartenait à Rio Tinto Ltd, un entrepreneur spécialisé dans l’emballage.

Le WADFES a fait part de ses inquiétudes quant au fait que l’appareil aurait pu se loger dans la bande de roulement d’un pneu de voiture qui passait ou que quelqu’un pourrait trouver l’appareil et le garder en souvenir.

Rio Tinto a présenté des excuses pour l’incident, se disant désolé pour l’alarme qu’il a provoquée, a rapporté la BBC. L’entreprise a fait face à un certain nombre de controverses, dont un incident en 2020 au cours duquel des travailleurs ont détruit des abris sous roche vieux de 46 000 ans afin d’agrandir une mine de minerai de fer, provoquant un tollé majeur et obligeant plusieurs dirigeants à démissionner de leurs fonctions.

Les équipes de recherche supposent que les vibrations de la chaussée peuvent avoir desserré des vis et un boulon de la jauge, permettant à la capsule de tomber.

Le camion, qui fait partie d’un “train routier”, effectuait lundi un voyage de 870 miles à travers l’Australie-Occidentale, et les services de sécurité ont parcouru plus de 400 miles de terrain à la recherche de la capsule.

Le ministère de la Défense et la police locale se sont joints à l’Agence australienne de protection contre les radiations et de sûreté nucléaire et à l’Organisation australienne de technologie nucléaire et scientifique pour tenter de localiser l’appareil.

Les agences conseillent à toute personne qui trouve la capsule de rester à au moins 16 pieds de celle-ci, car l’exposition pourrait provoquer des brûlures par rayonnement ou des maladies.

Reuters a contribué à ce rapport.