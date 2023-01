Une société minière australienne a perdu un appareil radioactif qui émet des niveaux élevés de rayonnement : rapport

Une société minière a perdu un morceau de matière radioactive le long de la Great Northern Highway du pays, a rapporté l’AP.

Les autorités seraient en train de scanner les niveaux de rayonnement sur un tronçon de 1 400 km de route pour trouver l’appareil.

Les responsables de la santé publique avertissent les conducteurs de vérifier leurs pneus car la capsule pourrait s’y loger, a indiqué l’AP.

Une société minière aurait perdu une pièce d’équipement radioactif en Australie-Occidentale, ce qui a provoqué une alerte à la santé publique et les autorités ont passé au peigne fin un long tronçon de route pour le récupérer.

L’appareil, une capsule, serait tombé d’un camion alors qu’il était transporté d’une mine à Perth le 10 janvier, selon The Associated Press.

Le responsable de la santé de l’Australie-Occidentale a exhorté les gens à rester à l’écart de la capsule lors d’une conférence de presse vendredi, The Société australienne de radiodiffusion signalé. La capsule pourrait se trouver n’importe où entre Perth et Newman, distants de plus de 1 400 kilomètres, selon le point de vente.

Le directeur de la santé Andy Robertson a exhorté tous ceux qui ont conduit sur la Great Northern Highway entre les deux villes depuis le 10 janvier à vérifier leurs pneus car l’appareil aurait pu s’y loger, a rapporté le point de vente.

Le département des pompiers et des services d’urgence d’Australie-Occidentale a déclaré que l’objet “ne peut pas être transformé en arme”, mais exhorte les gens à être prudents car son contact avec le matériel pourrait causer des problèmes de santé, selon l’ABC.

L’appareil contient du césium-137, qui est couramment utilisé dans les jauges de rayonnement et émet suffisamment de rayonnement dangereux pour égaler la réception de 10 rayons X en une heure, selon l’AP. Les radiations peuvent également provoquer des brûlures de la peau et des cancers après une exposition prolongée, a rapporté le point de vente.

“Il émet à la fois des rayons bêta et des rayons gamma, donc si vous l’avez près de vous, vous pourriez vous retrouver avec des lésions cutanées, y compris des brûlures cutanées”, a déclaré Robertson selon ABC. “Et si vous l’avez assez longtemps près de vous, cela pourrait provoquer une maladie aiguë des radiations. Maintenant, cela prendra un certain temps mais, évidemment, nous recommandons aux gens de ne pas s’en approcher ou de s’y accrocher.”

Le PDG de Rio Tinto Iron Ore, Simon Trott, a déclaré que la société prenait l’incident au sérieux et s’est excusé d’avoir mis le public en danger, selon l’AP.

“Nous reconnaissons que cela est clairement très préoccupant et sommes désolés pour l’alarme que cela a provoquée dans la communauté d’Australie occidentale”, a déclaré Trott, selon le média. “En plus de soutenir pleinement les autorités compétentes, nous avons lancé notre propre enquête pour comprendre comment la capsule a été perdue pendant le transport.”

Rio Tinto n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires d’Insider dimanche.

Les autorités du DEFS d’Australie occidentale continuent de rechercher la capsule le long de la Great Northern Highway en scannant les routes utilisées par les camions qui l’ont transportée pour les niveaux de rayonnement, a rapporté l’AP.