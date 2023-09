Une société d’investissement américaine et 777 partenaires concluent un accord pour le rachat du club de Premier League d’Everton

Everton est sur le point de devenir le dernier club de Premier League à tomber entre les mains des Américains après que Farhad Moshiri a conclu vendredi un accord avec la société d’investissement 777 Partners pour sa participation de 94 pour cent.

777 Partners a signé un accord avec Farhad Moshiri pour acquérir la totalité de sa participation dans Everton Football Club, qui représente 94,1 pour cent des actions du club.— Everton (@Everton) 15 septembre 2023

L’homme d’affaires anglo-iranien Moshiri recherche des investisseurs pour l’aider à achever le nouveau stade du club d’une capacité de 53 000 places à Bramley-Moore Dock, qui devrait ouvrir la saison prochaine.

Le 777 Football Group possède ou détient déjà des participations dans Séville, Gênes, Hertha Berlin, le Standard de Liège, le Red Star français et Melbourne Victory.

« L’époque d’un propriétaire/bienfaiteur semble hors de portée pour la plupart, et les plus grands clubs appartiennent désormais généralement à des sociétés de capital-investissement disposant de ressources suffisantes, à des investisseurs spécialisés dans le sport ou à des sociétés et fonds soutenus par l’État », a déclaré Moshiri.

« Grâce à mes longues discussions avec 777… je pense qu’ils sont les meilleurs partenaires pour faire avancer notre grand club, avec tous les avantages de leur modèle d’investissement multi-clubs. »

Depuis qu’il est devenu actionnaire majoritaire en 2016, Moshiri a dépensé plus de 500 millions de livres sterling (620 millions de dollars) en nouvelles signatures, sans grand effet positif.

Les Toffees ont évité de peu la relégation au cours des deux dernières années et n’ont pris qu’un point lors de leurs quatre premiers matches de Premier League cette saison.

À LIRE : Jadon Sancho de Manchester United n’a pas encore présenté ses excuses à Erik Ten Hag après l’explosion des médias sociaux

Moshiri était resté à l’écart de Goodison Park ces derniers mois après que les membres du conseil d’administration ont affirmé qu’il existait une « menace réelle et crédible pour leur sûreté et leur sécurité » lors des matches à domicile de la saison dernière.

Everton a enregistré des pertes de plus de 400 millions de livres sterling entre 2018 et 2022 et a été renvoyé devant un panel indépendant pour une prétendue violation des règles de dépenses de la Premier League.

Si la décision, attendue plus tard cette année, devait être défavorable au club, celui-ci risquerait de se voir retirer des points.

Everton a déclaré que la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année, en attendant l’approbation des autorités du football et des finances.

Si l’accord est conclu, 10 des 20 clubs de Premier League seront américains.

🚨Reprise d’Everton par 777 Partners – Les fans d’Everton devraient-ils s’inquiéterEverton a rejoint le groupe partenaire 777 qui possède d’autres clubs de football tels que – Genoa CFC- Standard Liège- Red Star FC- CR Vasco da Gama- Hertha BSC- Séville FC- Melbourne Victory FC Voici une… pic.twitter.com/O6CGqanpbd – Chris Antoine (@ChrisFootyScoop) 15 septembre 2023

« Nous sommes vraiment touchés par l’opportunité de faire partie de la famille Everton en tant que gardiens du club, et considérons que c’est un privilège de pouvoir s’appuyer sur son fier héritage et ses valeurs », a déclaré Josh Wander, fondateur et associé directeur de 777 Partners. .

« Notre objectif principal est de travailler avec les fans et les parties prenantes pour développer l’infrastructure sportive et commerciale pour les équipes masculines et féminines qui produiront des résultats pour les futures générations de supporters d’Everton. »

A LIRE AUSSI: L’absence d’Antony ajoute aux malheurs de Manchester United en Premier League

Everton est l’un des clubs les plus historiques d’Angleterre et seuls Manchester United, Liverpool et Arsenal ont remporté plus de titres de haut niveau que leurs neuf.

Mais le dernier d’entre eux a eu lieu lors de la saison 1986/1987 et le club n’a plus remporté un seul trophée depuis 1995.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)