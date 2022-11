Une société d’État ferme la résidence officielle du PM en raison de risques pour la santé et la sécurité

La société d’État responsable de la surveillance du 24, promenade Sussex, la résidence officielle du premier ministre, a décidé de fermer l’immeuble en raison de risques pour la santé et la sécurité.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a annoncé jeudi qu’elle déplacerait le personnel de l’établissement et commencerait à planifier le retrait des équipements obsolètes qui posent des problèmes de sécurité.

“Avec le vieillissement continu et l’aggravation des matériaux et des systèmes, des mesures plus importantes doivent être prises pour atténuer les problèmes très préoccupants tels que les risques d’incendie potentiels, les dégâts d’eau et les problèmes de qualité de l’air”, a déclaré la CCN dans un communiqué de presse.

“La relocalisation des employés et la fermeture du site sont nécessaires pour éviter que ces préoccupations ne se matérialisent.”

L’état du bâtiment est répertorié comme “critique” sur le site Web du Conseil du Trésor et on estime que la résidence a besoin de 36,6 millions de dollars de réparations.

UN rapport récent de la CCN a déclaré que la résidence devrait être remplacée car elle n’est pas apte à servir de résidence à un grand leader mondial.

Ce rapport concluait que “l’état général des résidences officielles continue de se détériorer en raison d’années de sous-financement chronique”, a déclaré à l’époque à CBC News le porte-parole de la CCN, Dominique Huras.

Le premier ministre Justin Trudeau arrive pour une conférence de presse sur la pandémie de COVID-19 devant sa résidence à Rideau Cottage à Ottawa le mardi 26 janvier 2021. (Justin Tang/La Presse canadienne)

En raison de l’état du bâtiment, le premier ministre Justin Trudeau vit sur le terrain de Rideau Hall avec sa famille depuis son élection en 2015.

La CCN a déclaré dans le communiqué de lundi qu’elle commencerait à planifier l’élimination de certains risques pour la sécurité – y compris l’amiante et les équipements de chauffage et électriques obsolètes – pendant que le gouvernement déciderait quoi faire de la propriété.

En janvier, Trudeau a déclaré que le gouvernement évaluerait ses options avant de décider quoi faire de la résidence.